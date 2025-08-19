इन 3 ए रेटेड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गरदा, तीसरी वाली का हीरो है 74 साल का, दूसरी का कलेक्शन 900 करोड़

फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने पर फैन्स से लेकर मेकर्स की नजर रहती है क्योंकि इससे दर्शकों की भीड़ पर बहुत असर पड़ता है. मेकर्स की अकसर कोशिश रहती है कि उनकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ना मिले क्योंकि इससे एक बड़ा दर्शक वर्ग कम हो जाता है. लेकिन भारतीय सिनेमा में ‘ए' रेटेड फिल्मों ने अपनी बोल्ड कहानियों और शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता है. हम यहां ऐसी तीन फिल्मों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सेंसर से ए सर्टिफिकेट मिला लेकिन सिनेमाघरों में दर्शकों का इन्हें जमकर प्यार मिला. आइए एक नजर डालते हैं इन तीन ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर...

प्रभास की फिल्म को भी मिल चुका है ए सर्टिफिकेट

प्रभास की सालार को भी इसमें दिखाई गई हिंसा की वजह से एडल्ट्स ऑनली यानी ए सर्टिफिकेट मिला था. इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया था. फिल्म में प्रभास, श्रुति हासन और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आए. फिल्म ने 300 करोड़ रुपये के बजट में 600 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब फैन्स के इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. सालार की फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 178 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

जब रणबीर कपूर की फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट

साल 2023 की बात करें तो इस साल रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था. इस फिल्म को कॉन्टेंट की वजह से ए सर्टिफिकेट मिला था. आईएमडीबी के मुताबिक, इसने 150 करोड़ रुपये के बजट में 901 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके सीक्वल को एनिमल पार्क का नाम दिया गया है. रणबीर कपूर की फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में लगभग 116 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

रजनीकांत की फिल्म को ए सर्टिफिकेट

अब अगर रजनीकांत की हालिया रिलीज फिल्म कूली की बात करें तो इसे भी एक्शन की वजह से ए सर्टिफिकेट मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. आईएमडीबी के मुताबिक, 350 करोड़ रुपये की ये फिल्म चार में लगभग 387 करोड़़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है. फिल्म में रजनीकांत के अलावा सौबिन शाहिर, उपेंद्र, नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान भी हैं. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी है. जबकि कूली ने पहले दिन दुनियाभर में लगभग 154 करोड़ रुपये कमाए.