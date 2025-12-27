कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं... 30 घंटे की भारतीय ट्रेन यात्रा ने विदेशी व्लॉगर को हिला दिया

भारत की रेल यात्रा अपने अनोखे अनुभवों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. अब एक केन्याई ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने भारतीय ट्रेन के जनरल कोच में बिताए 30 घंटे से ज्यादा के सफर की सच्चाई बिना किसी फिल्टर के दिखा दी.

क्या है पूरा मामला?

केन्या के मशहूर ट्रैवल व्लॉगर विन सोल (Vin Soul) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भारत की एक ट्रेन के जनरल क्लास कोच में सफर करते नजर आ रहे हैं. यह सफर करीब 30 घंटे से ज्यादा का था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोच पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है. हर तरफ लोग, बैग, सामान और भीड़ नजर आ रही है. विन सोल खुद ऊपरी बर्थ पर बैठे दिखाई देते हैं, जहां बैठने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है.

जब यात्री व्लॉगर की गोद में ही सो गया

वीडियो का सबसे चौंकाने वाला पल तब आया, जब भीड़ के कारण एक यात्री को बैठने की जगह नहीं मिली और वह अनजाने में विन सोल की गोद में ही सो गया. यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान भी हुए और हंस पड़े.

मजाकिया कैप्शन ने जीता दिल

विन सोल ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- भारतीय जनरल ट्रेन में 30 घंटे से ज्यादा का सफर कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है. एक बड़े आदमी की बेबीसिटिंग कर रहा हूं. उनका यह हल्का-फुल्का और मजाकिया अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने भारतीय ट्रेनों में भीड़ की सच्चाई को स्वीकार किया. कई यूजर्स ने शर्मिंदगी जताते हुए लिखा, 'एक मेहमान का सम्मान नहीं कर पाए, माफ करना भाई. वहीं कुछ ने कहा, 'जनरल क्लास में ऐसा होना आम बात है. कई यूजर्स ने सलाह दी कि रिजर्व सीट लेकर सफर करना बेहतर रहता है.

जनरल क्लास की हकीकत

भारत में जनरल क्लास ट्रेनों में भीड़, खासकर पीक सीजन में, आम समस्या है. यह वीडियो एक बार फिर इस ओर ध्यान खींचता है कि अनरिजर्व्ड डिब्बों में सफर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

कौन हैं विन सोल?

विन सोल एशिया के कई देशों में यात्रा कर चुके हैं और अपने रॉ और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि उनका कंटेंट दुनियाभर के दर्शकों को आकर्षित करता है. यह वीडियो न सिर्फ एक विदेशी व्लॉगर का अनुभव दिखाता है, बल्कि भारतीय रेलवे के जनरल डिब्बों की सच्चाई को भी उजागर करता है. जहां कुछ इसे मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं, वहीं कई लोग बेहतर सुविधाओं की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ब्लिंकिट की 10 मिनट डिलिवरी सर्विस ने कैसे बचाया महिला का US वीजा, खुद सुनाई आपबीती

बच्चों से पूछा- बड़े होकर क्या बनोगे? जवाब में बच्चों ने जो कहा, दीदी ने कभी सोचा नहीं होगा

10 साल बाद अमेरिका से लौटा, बोला- इंडिया ने बचा लिया, US हेल्थकेयर पर फूट पड़ा NRI का गुस्सा