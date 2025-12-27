विज्ञापन
रेलवे पर कोहरे का कहर, 110 ट्रेनें लेट, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस भी रेंग रहीं

कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण उत्‍तर भारत की कई ट्रेनें देरी से चल रही है. मौसम की ये मार हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रही है. कई फ्लाइट्स आज डिले हैं.

  • उत्तर भारत में कोहरे और ठंड के कारण आज भी कई ट्रेनों और फ्लाइटों की समय सीमा से देरी हो रही है
  • विजिबिलिटी कम होने के कारण 110 से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं
  • अंडमान एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस और जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी
नई दिल्‍ली:

उत्‍तर भारत में ठंड और कोहरे की मार जारी है. घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे कई ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं. कोहरे और खराब मौसम के कारण हवाई और रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है. अभी तक 110 से अधिक ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही और कई ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो 31 दिसंबर तक उत्‍तर भारत में कोहरे की मार जारी रहेगी. ऐसे में ट्रेनों और फ्लाइट्स पर इसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है.  

ये ट्रेन हैं डाइवर्ट 

  • 16032 अंडमान एक्सप्रेस 
  • 11078 झेलम एक्सप्रेस 
  • 12751 जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस 


ये ट्रेनें देरी से चल रही 

  • 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 5 घंटे लेट 
  • 12427 रीवा आंनद विहार एक्सप्रेस करीब 9 घंटे लेट 
  • 12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे 11 मिनट लेट 
  • 12275 इलाहाबाद नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट 
  • 15658 ब्रह्मपुत्र मेल 1 घंटे लेट 
  • 14117 कालिंदी एक्सप्रेस 4 घंटा 25 मिनट लेट 
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस 7 घंटा 5 मिनट लेट 
  • 12367 विक्रम शीला एक्सप्रेस 5 घंटे 37 मिनट लेट 
  • 12397 महाबोधि एक्सप्रेस 6 घंटा 3 मिनट लेट
  • 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करीब आधा घंटा लेट 
  • 15743 फरक्का एक्सप्रेस 2 घंटे 23 मिनट लेट 
  • 12393 संपूर्ण क्रांति 5 घंटे 28 मिनट लेट 
  • 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब 11 घंटे लेट 

इंडिगो और स्पाइसजेट एयरलाइन्स ने भी यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अमृतसर, चंडीगढ़, रांची, हिंडन, अगरतला, बागडोगरा, दरभंगा में मौसम बेहद खराब है. मौसम का मिजाज आने वाले दिनों भी ऐसा ही रहने वाला है. इसलिए एयरलाइन्स ने कहा है कि यहां आने /जाने वाली उड़ानें प्रभावित होंगी.

Fog Alert, Train Delay Today, Flights Delay, Indian Railway
