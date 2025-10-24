विज्ञापन
VIDEO: खेल-खेल में बच्ची ने नाक में घुसा ली पेंसिल, डॉक्टर ने इस तरह निकाला बाहर

खेल-खेल में सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. बच्चों पर ध्यान देने से हम उन्हें सुरक्षित और खुश रख सकते हैं.

खेल-खेल में हुआ बड़ा हादसा, बच्ची की नाक में घुसी पेंसिल

Kids safety viral video: खेल-खेल में बच्चे अक्सर अपनी दुनिया में खो जाते हैं. यही कुछ हुआ एक छोटी बच्ची के साथ, जिसने अपनी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के बीच खेल-खेल में अपनी नाक में गलती से पेंसिल घुसी दी. जैसे ही मां की नजर बच्ची पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि वह काफी परेशान है और उसकी नाक से हल्का खून निकल रहा है. 

डॉक्टर ने निकाली बच्ची के नाक में फंसी पेंसिल (mother parenting alert video)

डर के बावजूद, मां खुद शांत रखकर तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास बच्ची को इलाज के लिए लेकर गई. डॉक्टर ने नाक में फंसी पेंसिल को सावधानी से निकाला और बच्ची को आराम करने को कहा. इस हादसे ने बच्ची की मां और पूरे परिवार को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि, बच्चों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है. खेलते-खेलते कई बार छोटी-छोटी चीज़ें भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं.

यहां देखें वीडियो

सावधानियां जो हर माता-पिता को अपनानी चाहिए (parenting tips in Hindi)

  • बच्चों के पास नुकीली या खतरनाक वस्तुएं न छोड़ें.
  • खेल-खेल में बच्चों को सुरक्षित खेलने के तरीकों के बारे में सिखाएं.
  • अगर कोई वस्तु फंस जाए तो खुद हाथ न लगाएं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.
  • बच्ची अब पूरी तरह से ठीक है और इस घटना के बाद उसने भी समझ लिया है कि खेल-खेल में भी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है.

