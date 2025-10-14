विज्ञापन

निडर बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए...हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ये 6 पॉजिटिव मंत्र

Kids Success Tips: बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, आत्मबल भी चाहिए. ये 6 मंत्र उनके अंदर वो शक्ति भर देंगे जो उन्हें जीवनभर fearless और positive बनाए रखेगी.

Read Time: 3 mins
Share
निडर बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए...हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ये 6 पॉजिटिव मंत्र
Mantra for Kids Success: बच्चों में बढ़ेगा आत्मविश्वास, हर मुश्किल का करेंगे डटकर सामना

Baccho Ki Safalta Ke Liye Mantra: आज का दौर बच्चों के लिए आसान नहीं है...कॉम्पिटिशन, स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, ओवरथिंकिंग...हर चीज़ उन्हें अंदर से कमजोर बना सकती है. ऐसे में हर माता-पिता की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चे को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि मन से भी मज़बूत बनाएं. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोज कुछ मिनट 'पॉजिटिव मंत्र' या 'अफर्मेशन' का अभ्यास बच्चों के आत्मविश्वास, ध्यान और शांति को बढ़ाता है. ये मंत्र बच्चे के अंदर वो शक्ति जगाते हैं, जो किसी भी मुश्किल को आसान बना दे.

'ॐ' – मन को शांत और फोकस्ड रखने वाला मंत्र (how to make kids confident)

'ॐ' सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक एनर्जी है जो बच्चे के मन को स्थिर करती है. रोज सुबह या सोने से पहले कुछ मिनट 'ॐ' जपने की आदत डालें. इससे बच्चे का ध्यान बढ़ता है और डर या गुस्से जैसी भावनाएं काबू में रहती हैं.

'ॐ श्री महाकालिकायै नमः' – डर को मिटाने वाला मंत्र (baccho ke liye mantra)

अगर बच्चा अंधेरे से डरता है या अकेले नहीं रह पाता, तो ये मंत्र सबसे असरदार है. यह मां काली का मंत्र है जो बच्चे को आंतरिक साहस देता है. रोज रात को तीन बार बोलने से डर और insecurity धीरे-धीरे खत्म हो जाती है.

महामृत्युंजय मंत्र – नेगेटिविटी से बचाने वाला कवच (parenting tips)

भगवान शिव का यह मंत्र मानसिक शक्ति बढ़ाने वाला है. बच्चे को धीरे-धीरे यह मंत्र सिखाएं और उसका अर्थ भी बताएं. इससे उनमें स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' – भरोसा और बैलेंस सिखाने वाला मंत्र (baccho mein confidence kaise badhaye)

यह मंत्र बच्चों को जीवन में संतुलन और विश्वास सिखाता है. जब बच्चा किसी बात से उदास हो, तो यह मंत्र बोलने से मन को शांति मिलती है.

हनुमान चालीसा – निडरता और आत्मविश्वास की पहचान (positive affirmations for kids)

हनुमान जी की चालीसा बच्चे के अंदर हिम्मत और पॉजिटिव एनर्जी भर देती है. इसे रोज सुनना या पढ़ना बच्चों को fearless बनाता है.

पॉजिटिव अफर्मेशन – 'मैं कर सकता हूं' (kids success tips)

हर दिन बच्चे को सिखाएं 'मैं निडर हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं ये कर सकता हूं.' यह छोटा-सा वाक्य उनकी सोच को बदल देता है.

छोटी-सी आदत, बड़ा असर (mantra for confidence)

माता-पिता अगर रोज कुछ मिनट अपने बच्चों के साथ इन मंत्रों का अभ्यास करें, तो बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी सफल होगा.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Make Kids Confident, Baccho Ke Liye Mantra, Parenting Tips, Baccho Mein Confidence Kaise Badhaye, Positive Affirmations For Kids, Kids Success Tips, Mantra For Confidence, Child Confidence Mantra, Parenting Tips In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com