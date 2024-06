मां ने पहचानने से किया इनकार, जंगलों में भटकता रहा हाथी का बच्चा, वन अधिकारियों ने ऐसे की देखभाल, भावुक कर देगा Video

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS Officer Supriya Sahu) द्वारा साझा की गई एक पोस्ट जिसमें तमिलनाडु के वन अधिकारियों (Tamil Nadu forest officials) द्वारा एक बच्चे हाथी (Baby Elephant) के बचाव का विवरण दिया गया है, वायरल हो गई है. कुछ दिन पहले, साहू ने एक अपडेट साझा किया था कि कैसे अधिकारियों ने क्रेन का उपयोग करके एक बीमार हथिनी और उसके बच्चे की मदद करने के लिए अथक प्रयास किया.

जब मां हथिनी का इलाज किया गया और वह स्वस्थ हो गई, तो उसे वापस उसके झुंड में छोड़ दिया गया. लेकिन, बाद में उसने अपने बछड़े को पहचानने से इनकार कर दिया. हाथी के बच्चे को अकेला भटकते हुए छोड़ दिया गया. वन अधिकारियों ने बड़ी करुणा और ज़िम्मेदारी दिखाते हुए, छोटे हाथी को अपनी देखभाल में लेने और अपने बचाव परिवार में इसका स्वागत करने का फैसला किया.

सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया पर साझा किया, "एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता जब हम अपनी देखभाल में रखे गए 3 महीने के एक हाथी के बच्चे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं, जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया है. मां बीमार पाई गई थी और अपने बच्चे के साथ जमीन पर लेटी हुई थी. 3 जून को कोयंबटूर में घबराहट के कारण तमिलनाडु के वनकर्मियों ने उसे क्रेन की मदद से उठाया और लगभग तीन दिनों तक उसका इलाज किया, वह स्वस्थ हो गई और अपने झुंड में शामिल हो गई, लेकिन दुख की बात है कि उसने लगातार हमारे अथक प्रयास के बावजूद अपने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उन्हें फिर से एकजुट करने के प्रयासों के बाद, हमारे पास बच्चे को थेप्पाकाडु हाथी शिविर में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था."

A feeling beyond words as we warmly embrace 3 months old baby elephant in our care who has been abandoned by his mother elephant.The mother was found sick and lying on the ground with her baby roaming around her in panic on 3rd June in Coimbatore.Tamil Nadu foresters lifted her… pic.twitter.com/9cPEBL66Hb