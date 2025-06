इतना छोटा मगर इतना ख़तरनाक, बेबी एलिगेटर ने किया जबरदस्त 'डेथ रोल', देख लोग बोले- जन्म से ही शिकारी

Baby Alligator Performs Classic Death Roll In Viral Video: प्रकृति के अद्भुत व्यवहार को दिखाता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बेबी एलिगेटर (मगरमच्छ) अपनी शिकारी प्रवृत्ति का ऐसा उदाहरण पेश करता है, जिसे देखकर लोग दंग ही रह गए. Nature is Amazing नाम के एकाउंट से एक्स (Twitter) पर शेयर किया गया यह वीडियो अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे.

जन्मजात शिकारी का नज़ारा (Crocodile instinct death roll)

वीडियो की शुरुआत में एक इंसान (संभवत: हैंडलर या केयरटेकर) एक छोटे से मगरमच्छ के सामने मांस का टुकड़ा रखता है, जैसे ही बेबी एलिगेटर मांस को पकड़ता है, वह तुरंत ही घूमने लगता है...यही है 'डेथ रोल'- वो खास तकनीक जो मगरमच्छ अपने शिकार को काबू करने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मजेदार बात ये है कि ये मगरमच्छ अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसका रिएक्शन और ताकत देखने लायक है. बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ स्वाभाविक रूप से किया गया यह डेथ रोल लोगों को प्रकृति की ताकत और अनोखापन का अहसास करा गया.

यहां देखें वीडियो

This baby alligator just started doing the death roll... pic.twitter.com/BEeNFSn3sL