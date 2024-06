अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ढही दीवार? लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप, फैक्ट चेक में सामने आई ये सच्चाई

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने नए उद्घाटन किए गए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन (Ayodhya dham Railway Station) की चारदीवारी के ढहने के सोशल मीडिया दावों को खारिज कर दिया है. पीआईबी के मुताबिक, गिरी हुई दीवार नए स्टेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पुराने स्टेशन क्षेत्र की थी. पीआईबी ने स्पष्ट किया कि यह दीवार एक निजी शख्स द्वारा की गई खुदाई गतिविधियों और पास के निजी क्षेत्र में जलभराव से गिरी थी.

A video claims that boundary wall of recently inaugurated new Ayodhya Dham railway station has collapsed#PIBFactCheck



✔️ The boundary wall shown in video was part of old station



✔️The wall collapsed due to excavation work by a private person & water logging in a private area pic.twitter.com/cXSaKFCRZx