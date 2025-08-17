'मैं दोबारा सुनना भी नहीं चाहती'... उमा भारती ने की शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग 

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को बरेली के आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया. इस अवसर पर उन्होंने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की. उन्‍होंने कहा, 'मैं आ रही तो रास्‍ते में शाहजहांपुर दिखा, ये नाम अच्छा नहीं लगता. योगी जी से अनुरोध है कि इसके लिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दें. यहां वरिष्ठ लोग बैठे हैं, गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर जिले का नाम रहे यह अच्छा नहीं है. मैं दोबारा यह नाम सुनना भी नहीं चाहती.'

आगे उन्‍होंने कहा, 'भाजपा ने लोधी समाज से दो-दो मुख्यमंत्री दिए हैं. लोधी समाज पहला समाज था जिसने भाजपा को प्लेटफार्म दिया है इसके पहले भाजपा की छवि पिछड़ों के हितैषी के रूप में नहीं थी. लोधी समाज ने भाजपा को मंच दिया जिसकी वजह से भाजपा अपना विस्तार कर सकी. भाजपा ने लोधी समाज का सम्मान रखा तो लोधियों ने भाजपा का मान रखा. लोधियों को ना चापलूसी आती है और ना साजिश करनी आती है.'

'अब मथुरा और काशी की बारी'

उन्होंने कहा कि अभी हम मथुरा और काशी के लिए कोर्ट में अर्जी दिए हैं, सुनवाई हो रही है कोर्ट का आदेश हम मानेंगे. हम से हमारे इष्ट के जन्मस्थान के लिए प्रमाण मांगा जा रहा है जबकि वेटिकन सिटी दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है. बाबरी राष्ट्रीय अपमान का विषय थी. मीर बाकी ने हमारी विरासत पर कील ठोंकने का काम किया था. अस्मिता का अपमान करने के लिए ढांचे को गिराकर वहां इबादतघर बनाया था. हमने राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कर फिर से गौरव को लौटाने का काम किया था. कल्याण सिंह बब्बर शेर थे, जिन्होंने रामभक्तों का संरक्षण किया, अपनी सत्ता की चिंता नहीं की.

'हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र'

जाति के नाम पर हिंदू समाज को बांटने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है. हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है. हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए पिछड़ों और दलितों को आगे आना होगा. समाज और सत्ता में उन्हें बराबर की भागीदारी देनी होगी. सत्ता, समाज और शासन में निर्णायक भागीदारी के लिए अटल बिहारी बाजपेयी जी ने बहुत काम किया था.

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी बचपन में खेल खिलौनों से नहीं तलवार से ही खेला करती थी. उन्होंने अपनी आख़िरी साँस तक राज्य और राज्य के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. लोधी समाज धोखा तो खा लेगा लेकिन धोखा देने का काम नहीं करेगा. हमारा समाज मेहनतकश समाज है पीएसी की महिला बटालियन बदायूं का मुख्यालय बदायूं रहने वाला है. इतिहासकारों ने अवंतीबाई लोधी के साथ अन्याय किया है, हमारे शहीदों के साथ उन्होंने अन्याय किया है. आज समाज को क्रांतिकारियों की गौरव गाथा को जनजन तक ले जाना है. गुलामी के चिह्नों को मिटाने का काम सरकार कर रही है, हम सबको एक साथ आकर इसका समर्थन करना चाहिए और महापुरुषों का मान बढ़ाने का काम करना है.

कैबिनेट मंत्री का अखिलेश यादव पर वार

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर आंवला में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण उमा दीदी द्वारा किया जा रहा है. यह इलाके के लोगों के लिए गौरव की बात है. उन्होंने आंवला में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी विवरण दिया. कहा की लोधी समाज सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है. धर्मपाल ने कहा की अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, हालांकि उनका पीडीए- परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है. उनके दल में सबकुछ परिवार से ही है, उनकी सरकार में भी परिवार ही सबकुछ है. उनकी पार्टी गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करती है. वे पिछड़ों के नामपर केवल परिवार का ही विकास करते हैं, पिछड़ों का सम्मान और स्वाभिमान भाजपा के हाथ ही है. भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है.

साक्षी महाराज ने की उमा भारती की प्रशंसा

सांसद और अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के अध्यक्ष साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की पूरी भूमिका कल्याण सिंह और उमा भारती जी के नेतृत्व में रची गई. उनके ही प्रयासों से आज भव्य मंदिर बनने से पूरे हिंदू समाज का मस्तक आज विश्व में ऊंचा हुआ है . यह लोधी समाज के नेता नहीं थे ये सबके नेता थे. अवंतीबाई ने सन सत्तावन में तलवार उठाई थी.

पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने कहा कि समाज को आगे ले जाना है तो हमें एक होना होगा, राजनैतिक विचार भले अलग-अलग हो सकते हैं. हम रानी अवंतीबाई के वंशज हैं हमने संघर्ष करना सीखा है मेहनत से ही उपलब्धियां हासिल करते आए हैं. कार्यक्रम में सर्वसमाज से लोग आए हैं, यह सभी अवंतीबाई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं. महापुरुष किसी जाति विशेष की धरोहर नहीं होते बल्कि वे सर्वसमाज को रास्ता दिखाते हैं. कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो कई सौ साल तक हमें राम मंदिर के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ता

विधायक और अखिल भारतीय लोधी महासभा के अध्यक्ष विपिन कुमार डेविड ने कहा कि राजनीति में भागीदारी लेने के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा. प्रदेश में लोधी समाज को अभी और बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है. पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने कहा कि कल्याण सिंह जी के बाद उमा दीदी ने लोधी समाज का नेतृत्व किया है. आज वे आंवला में आई हैं तो धर्मपाल सिंह की वजह से. वे सामाजिक जागरूकता के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वे एक जाति के नेता नहीं हैं उनके मंच पर सर्वसमाज के नेता उपस्थित हैं. उनकी यही पहचान है, वे पद और प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. हिंदू समाज में ऊंच बीच का भाव समाप्त होना चाहिए, इसके लिए समाज को आगे आना होगा.