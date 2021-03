अरुणाचल प्रदेश में दिखीं ‘दुनिया की सबसे खूबसूरत बत्तख’, तो CM पेमा खांडू ने Video शेयर कर कही यह बात

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में दुनिया की सबसे खूबसूरत बत्तख (worlds most beautiful duck) नज़र आईं हैं. जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. बता दें कि मंदारिन बत्तख (Mandarin duck), ईस्ट प्लेर्कटिक (East Palearctic) की मूल परचिंग बत्तख की एक प्रजाति है, जिसे इसी सप्ताह की शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है. जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने बत्तख का एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. वहीं अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Chief Minister of Arunachal Pradesh Pema Khandu) में भी अपने ट्विटर अकाउंट से बत्तख का एक वीडियो पोस्ट किया है.