अरुणाचल की नन्हीं परी ने गाया राष्ट्रगान, मासूमियत ने जीता दिल

Little Girl Singing National Anthem: अरुणाचल प्रदेश की एक नन्हीं बच्ची का राष्ट्रगान गाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है. स्कूल की प्रार्थना सभा में आंखें मूंदकर वह 'जन गण मन' गा रही है. कुछ पंक्तियां वह ठीक से नहीं गा पाती, लेकिन उसकी मासूम आवाज़ और सच्ची भावना इतनी प्यारी है कि देखने वाला मुस्कुरा उठता है.

असेंबली का प्यारा पल (Arunachal cute girl anthem)

स्कूल असेंबली में आमतौर पर प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है. कई बच्चे इसे ठीक से याद नहीं रखते और बस होंठ हिलाते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूरे दिल से गाने की कोशिश की. वीडियो में दिखता है कि वह हर शब्द को पकड़ने और गाने की लय में आने की पूरी कोशिश कर रही है.

देशभक्ति का क्यूट अंदाज़ (emotional viral video)

वीडियो को एक्स यूजर @Mutchu4 ने शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा गया है, अरुणाचल में कहीं एक छोटी-सी आवाज़ और एक मजबूत राष्ट्रगान की गूंज दुनिया को बता रही है कि मैं भारत हूं और भारत मुझमें है. जय हिंद. इस भावुक पंक्ति के साथ वीडियो को अब तक 1 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

यहां देखें वीडियो

A little voice somewhere in Arunachal echoing a mighty nations anthem, letting the world know “I am India and India is me”. Jai Hind.@BJP4Arunachal @BJP4India @PemaKhanduBJP @TheAshokSinghal @KalingMoyongBJP pic.twitter.com/7RRjzRj6BR — Mutchu Mithi (@Mutchu4) August 7, 2025

सोशल मीडिया पर बेशुमार प्यार (school prayer viral)

वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट्स में प्यार और तारीफों की बौछार करने लगे. एक यूजर ने लिखा, इंटरनेट पर सबसे प्यारी चीज़. दूसरे ने कहा, इस बच्ची के राष्ट्रगान ने देशभक्ति को और खूबसूरत बना दिया. कई लोग इसे नॉर्थ-ईस्ट के बच्चों की सच्ची देशभक्ति का उदाहरण बता रहे हैं.

मासूमियत की ताकत (school assembly cute moment)

यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में बसती है. चाहे गीत सही से याद हो या नहीं, जब दिल में देश के लिए प्यार हो, तो हर सुर और हर लफ्ज़ मायने रखता है. इस बच्ची की मासूम कोशिश ने यही साबित कर दिया है.

