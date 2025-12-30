घर के फर्श में 1800 साल पुरानी तीन गुल्लक मिलीं, खोला तो निकले 40 हजार से ज्यादा सिक्के

पुरातत्व की दुनिया में एक चौंकाने वाली खोज सामने आई है. फ्रांस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सेनॉन गांव में पुरातत्वविदों को एक रोमन कालीन घर के फर्श के नीचे तीन जार मिले हैं, जिनमें 40 हजार से ज्यादा प्राचीन रोमन सिक्के छिपे थे. यह खोज रोमन साम्राज्य के आम लोगों की आर्थिक जिंदगी को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

घर के नीचे दबा था रोमन ‘पिगी बैंक'

पुरातत्वविदों ने बताया कि ये जार एक रिहायशी घर के फर्श के नीचे सावधानी से दबाए गए थे. ये जार किसी आपात स्थिति में जल्दबाजी में नहीं छिपाए गए थे, बल्कि इन्हें रोजमर्रा की बचत के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जारों के मुंह फर्श के बराबर रखे गए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनमें सिक्के डाले या निकाले जा सकें.

40 हजार से ज्यादा सिक्कों का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक, फांस की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंटिव आर्कियोलॉजिकल रिसर्च (INRAP) की टीम ने इस खुदाई को अंजाम दिया. न्यूमिसमैटिस्ट (सिक्कों के विशेषज्ञ) विंसेंट जेनेविएव के मुताबिक, एक जार में करीब 83 पाउंड (लगभग 38 किलो) सिक्के थे, जिनकी संख्या 23,000 से 24,000 के बीच आंकी गई है. दूसरे जार का वजन करीब 110 पाउंड (लगभग 50 किलो) था, जिसमें 18,000 से 19,000 सिक्के हो सकते हैं. तीसरा जार प्राचीन काल में ही खाली कर लिया गया था.

रोमन दौर की रिहायशी बस्ती

jखुदाई से पता चला कि यह इलाका रोमन शहर के केंद्र में स्थित एक व्यस्त रिहायशी मोहल्ला था. यहां पत्थर के घर, लाइम से बने फर्श, हाइपोकॉस्ट सिस्टम (फर्श के नीचे गर्म हवा से हीटिंग), दुकानें और वर्कशॉप्स मौजूद थीं. पास ही एक रोमन किला भी था, जो इस इलाके को शहर के मंदिरों, स्नानागार और थिएटर से जोड़ता था.

आग ने खत्म कर दी बस्ती

पुरातत्वविदों के अनुसार, चौथी सदी की शुरुआत में एक बड़ी आग लगी, जिसने इस इलाके की सामान्य जिंदगी रोक दी. कुछ समय बाद दोबारा निर्माण हुआ, लेकिन कुछ दशकों बाद लगी एक और भीषण आग ने इस पूरे मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया. इसी वजह से ये सिक्के आज तक जमीन में दबे रह गए.

विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिक्के किसी हमले या संकट में नहीं छिपाए गए थे. जारों के मुंह खुले होने और उन पर सिक्कों के चिपके होने से साफ है कि इसमें समय-समय पर सिक्के जोड़े जाते थे. यह घरेलू बचत का तरीका था. लोग सालों तक इन्हें इस्तेमाल करते रहे.

किन सम्राटों के सिक्के मिले?

इन जारों में मिले कई सिक्कों पर विक्टोरिनस, टेट्रिकस, टेट्रिकस जूनियर जैसे रोमन शासकों के नाम और चेहरे अंकित हैं. ये सभी तीसरी सदी के उस दौर से जुड़े हैं, जब गॉल क्षेत्र ने कुछ समय के लिए अलग साम्राज्य बनाया था. यह खोज सिर्फ सिक्कों की संख्या के लिए नहीं, बल्कि उनके रखे जाने के तरीके और जगह के लिए भी बेहद अहम है.

पुरातत्वविद अब इन सिक्कों और जारों की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि रोमन घरों में पैसा कैसे संभाला जाता था. छोटे व्यापार और मजदूरी कैसे चलती थी. महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से लोग कैसे निपटते थे?

कानून और विरासत की अहमियत

फ्रांस में कानून के तहत ऐसी ऐतिहासिक खोजों की रिपोर्ट करना जरूरी है. बिना अनुमति खुदाई या मेटल डिटेक्टिंग पर सख्त पाबंदी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग के निकाली गई वस्तुएं इतिहास की कहानी को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देती हैं.

