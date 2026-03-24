फौलादी सांड का कहर! लोहे के ट्रैक्टर को तिनके की तरह हवा में उछाला, चाबी छोड़ जान बचाकर सरपट दौड़ा ड्राइवर

Angry Bull Attack Tractor Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे 'सुपरपावर' सांड का वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर बड़े-बड़े सूरमाओं के भी पसीने छूट जाएं. बीच सड़क पर खड़े इस सांड ने सामने से आ रहे एक लोहे के ट्रैक्टर को तिनके की तरह हवा में उछाल दिया. मंजर इतना खौफनाक था कि ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर चालू छोड़कर ही नौ दो ग्यारह हो गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो ने गदर मचा रखा है और लोग इसे 'रियल लाइफ बाहुबली' बता रहे हैं.

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इंटरनेट पर वायरल हो रही इस क्लिप ने लोगों की रूह कंपा दी है. वीडियो में एक विशालकाय सांड बीच सड़क पर 'यमराज' की तरह पैर जमाए खड़ा है, तभी वहां से एक ट्रैक्टर गुजरने की जहमत उठाता है, जो सांड को बिल्कुल रास नहीं आता, फिर क्या था सांड का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने आव देखा न ताव और अपने फौलादी सींगों से ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर जोरदार प्रहार कर दिया.

सांड की ताकत देख उड़े सबके होश (Incredible Strength of Angry Bull in Viral Clip)

हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रैक्टर को हम और आप काफी भारी समझते हैं, उसे इस सांड ने किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह हवा में लहरा दिया. सांड के इस हमले से ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया. ड्राइवर ने जैसे ही मौत को इतने करीब देखा, उसने बिना वक्त गंवाए ट्रैक्टर से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन सांड का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वह लगातार बेजान ट्रैक्टर पर अपना कहर बरपाता रहा.

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सोशल मीडिया पर 'देसी हल्क' के चर्चे (Netizens React to Viral Bull Attack Video)

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aura.decoded नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में तो जैसे मजमा लगा हुआ है. कोई इसे 'काल' कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि ड्राइवर की किस्मत बहुत बुलंद थी, जो वह सही सलामत बच गया. वाकई, कुदरत और जानवर के गुस्से के आगे इंसानी मशीनें भी बेबस नजर आती हैं. यह वीडियो बताता है कि बेजुबान जानवरों को कम आंकना या उन्हें उकसाना कितना भारी पड़ सकता है. सड़क पर चलते समय ऐसे जानवरों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि इनके सींगों में छिपा गुस्सा कब 'तांडव' बन जाए, कोई नहीं जानता.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)