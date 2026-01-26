विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी: जंगल में लकड़ी लेने गई थी बुजुर्ग महिला, सांड ने पटककर मार डाला, दो घंटे तक शव पर बैठा रहा

यूपी के बदायूं में जंगल में लकड़ी लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. हैरानी वाली बात ये है कि सांड बुजुर्ग महिला के ऊपर करीब दो घंटे तक बैठा रहा.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी: जंगल में लकड़ी लेने गई थी बुजुर्ग महिला, सांड ने पटककर मार डाला, दो घंटे तक शव पर बैठा रहा
बुजुर्ग महिला प्रेमा देवी.
  • उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के गूरा बरेला गांव में 70 वर्षीय प्रेमा देवी को सांड ने मौत के घाट उतार दिया
  • सांड ने प्रेमा देवी को पटक-पटकर गिराया और करीब दो घंटे तक उनके शव के ऊपर बैठा रहा
  • गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से सांड को भगाया और बाद में सांड को पकड़कर गौशाला में बंद किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दिल दहलाने वाला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को सांड ने पटकर-पटककर मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात यह रही है कि महिला को मारने के बाद सांड करीब दो घंटे तक शव के ऊपर बैठा रहा. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. काफी कोशिशों के बाद गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से सांड को दौड़ाया और महिला का शव निकाला. इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला बदायूं के उसावां थाना क्षेत्र के गूरा बरेला गांव का है. यहां की रहने वालीं 70 साल की प्रेमा देवी घर से जंगल में लकड़ियां बीनने जाने की बात कहकर निकली थीं. जंगल में लकड़ियां बीनते समय वहां घूम रहे एक सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया. प्रेमा देवी ने बचने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं बच सकीं. सांड ने उन्हें पटक-पटकर जमीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर बैठ गया.

दो घंटे तक बैठा रहा सांड

इसके बाद खेतों में काम कर रहे लोगों ने सांड को भगाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हटा और करीब दो घंटे तक प्रेमा देवी के ऊपर ही बैठा रहा. बाद में गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से सांड को दौड़ाकर भगाया. इसके बाद प्रेा देवी के शव को जंगल से बाहर सड़क पर लाया गया.

सांड को पकड़कर गौशाला में डाला

इस घटना के बाद गांव में दहशत के साथ-साथ गुस्से का माहौल भी है. जिला पशु चिकित्सा अधिकार समदर्शी सरोज मौके पर पहुंचे और उनकी टीम ने सांड को पकड़कर गौशाला में बंद कराया. गांववालों का कहना है कि गांव में गौशाना सिर्फ नाम की है. ज्यादातर गाय-बैल-सांड खुले में घूमते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ लोगों पर हमला कर रहे हैं.

(रिपोर्टः अरविंद सिंह)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bull Attack, Bull Attack News, Bull Attack On Woman, Bull Attack On Woman And Killed, Badaun
Get App for Better Experience
Install Now