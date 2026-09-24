आनंद महिंद्रा ने शेयर किया दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का वीडियो, दिखा साल में बस 2 बार नजर आने वाला दृश्य

Viral Video: केरलम के फेमस श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में 23 सितंबर को अनोखा नजारा देखने को मिला. डूबता हुआ सूरज एक-एक करके मंदिर की सभी 5 खिड़कियों से होकर गुजरा. ऐसा दृश्य विषुव के दिन साल में सिर्फ दो बार दिखाई देता है, जिसके गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े. आनंद महिंद्रा ने खुद इसका वीडियो शेयर है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

विषुव क्या है? साल में किन 2 दिन होता है?

विषुव साल का वह समय है जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर ठीक वर्टिकल पड़ती हैं, जिसके वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है. पहला विषुव लगभग 21 मार्च को होता है, जो नोर्थन हेमिसपियर में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है. जबकि दूसरा विषुव लगभग 23 सितंबर को होता है, जो शरद ऋतु का संकेत देता है.

मंदिर का निर्माण इसी को ध्यान में रखकर हुआ

मंदिर की मीनार का निर्माण सूर्य की इस इक्वेटर मोशन के बिल्कुल अनुरूप है ताकि अस्त होते समय सूर्य मंदिर की सभी मीनारों की खिड़कियों से होकर गुजरे. क्योंकि बाकी दिनों में सूर्यास्त या तो दक्षिण या टॉवर के उत्तर में होता है. इसी वजह से इस मंदिर को मंदिर वास्तु कला का अनूठा नमूना कहा जाता है.

पहले सबसे ऊपरी खिड़की में आता है नजर

सबसे पहले सूर्य मंदिर की सबसे ऊपरी खिड़की में नजर आता है और फिर धीरे-धीरे नीचे वाली खिड़कियों से होकर गुजरता है. इस नजारे को देखने वाल लोग बताते हैं कि जब डूबता सूरज तीसरे खिड़की में प्रवेश करता है दृश्य एकदम अद्भुत हो जाता है. धीरे-धीरे वो बाकी दो खिड़कियों से गुजरता और फिर दिन छिप जाता है.

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