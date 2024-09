इस विदेशी पैरालंपिक खिलाड़ी के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, वीडियो शेयर कर बोले- हमें इनसे सीखना चाहिए

पेरिस में तकरीबन 12 दिनों तक चले पैरालंपिक गेम्स 2024 का बीती 8 सितंबर को समापन हो चुका है. पैरालंपिक गेम्स 2024 में इस बार भारत की झोली में गोल्ड समेत कई मेडल्स आए हैं. ओलंपिक गेम्स 2024 में जीत के बाद अब पैरालंपिक गेम्स 2024 में बजे भारत के डंके से देश में खुशी का माहौल है. इस बीच महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने मंडे मोटिवेशन सेशन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. बिजनेसमैन ने अपने इस वीडियो पोस्ट में एक विदेशी पैरालंपिक खिलाड़ी के हौसले को सलाम किया है और साथ ही कहा है कि, लोगों को इससे सीखना चाहिए.

इस खिलाड़ी के साथ हुआ था ये हादसा

आनंद महिंद्रा ने बीती 9 सितंबर को अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर यह वीडियो शेयर किया है. इस पोस्ट में पोलिश पैरालंपिक खिलाड़ी लुकाज मैमजार्ज ( Lukasz Mamczarz) के हाई जंप के मुकाबले का वीडियो शेयर किया है. इस पोलिश पैरालंपिक खिलाड़ी ने T42 और T63 कैटेगरी में हाई जंप कॉम्पिटिशन में भाग लिया था. अब लुकाज मैमजार्ज दुनियाभर में ना सिर्फ अपने खेल बल्कि अपनी विल पावर और जज्बे के लिए मशहूर हो रहे हैं. गौरतलब है कि साल 2009 में एक सड़क हादसे में इस पैरालंपिक खिलाड़ी ने अपना एक पैर गंवा दिया था, जिसके बाद उन्होंने पैरालंपिक स्टार बनने का सपना देखा.

यहां देखें पोस्ट

Watching this, it's hard to complain about what resources or advantages you lacked when you started your journey…



And it's not just about your skill…



As much as your WILL…#MondayMotivation pic.twitter.com/dTDuetmf1W