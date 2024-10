 4 लड़कों ने मिलकर बनाया AI तकनीक वाला Home Gym, 150 से ज्यादा एक्सरसाइज सेट, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को भी फिट रहने का समय नहीं मिल रहा है. किसी के पास जिम जाने का वक्त नहीं है, तो कोई काम से आने के बाद इतना थक जाता है कि बिस्तर पकड़ लेता है. फिर भी लोग कैसे ना कैसे फिट रहने के लिए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर ही ले रहे हैं. अब इस समस्या से पार पाने के लिए आईआईटी दिल्ली के चार ग्रेजुएट छात्रों ने घर में जिम करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक नया अविष्कार किया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी खुद इस अविष्कार पर ताली बजाई है. आनंद महिंद्रा ने इन चारों स्टूडेंट के उनके जिम के साथ एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर उनकी तारीफ के पुल बांधे हैं और कहीं ना कहीं एक्स के मालिक और रॉकेट साइंस वाले एलन मस्क पर भी टिप्पणी कसी है.



आनंद महिंद्रा ने बांधे तारीफ के पुल ( IIT Delhi Aroleap X Home Gym)



आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पोस्ट में इन होनहार छात्रों के बारे में लिखा है, 'होम जिम, जिसे आईआईटी के 4 छात्रों ने बनाया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फिजिकल थेरेपी और मकेनिज्म का शानदार इस्तेमाल, जो कि ग्लोबल रेलेवेंस रखता है, यहां तक कि इस घर और बिजनेस होटल रूम्स में इसे आसानी से रखा जा सकता है, बेहद शानदार'. इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे इस सुपर जिम टेक्नीक को अपने घर में आसानी से किसी भी कोने में रख सकते हैं.

Home gym created by 4 IIT grads.



No rocket science here.



But a clever convergence of mechanics & physical therapy principles to design a product that has global potential. In small apartments & even in Business Hotel rooms!



Bravo! pic.twitter.com/Tz1vm1rIYN