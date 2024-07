बुजुर्ग ने बनाई ऐसी यूनिक साइकिल, डिजाइन देख इंप्रेस हो गए आनंद महिंद्रा, दे डाला ये ऑफर

Anand Mahindra Shares Inspirational Video: इनोवेशन और इंवेंशन कभी उम्र के मोहताज नहीं होते. बस शौक और जुनून होना चाहिए, किसी भी उम्र में कुछ नया खोजा जा सकता है या बनाया जा सकता है. इसकी मिसाल हैं सुधीर भावे. एक ऐसे बुजुर्ग शख्स जिन्हें अब भी साइकिल्स मॉडिफाई करने का बेहद शौक है. उनके इस शौक ने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को भी इंप्रेस किया है, जो उनके लिए ट्वीट करना नहीं भूले. सिर्फ इतना ही नहीं साइकिल मॉडिफिकेशन में उनके इनोवेशन्स को देखकर आनंद महिंद्रा ने उन्हें अपनी वडोदरा वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट करने की पेशकश तक कर डाली है.

इतनी तरह की बनाई साइकिल्स

आनंद महिंद्रा ने सुधीर भावे की साइकिल्स का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं सुधीर भावे ने कितनी तरह की साइकिल बनाई हैं. कुछ साइकिल ऐसी हैं जो ज्यादा सामान कैरी करना हो तो उनका साइज बढ़ाया जा सकता है. कुछ साइकिल ऐसी भी हैं, जिन्हें चलाते हुए आप जिमिंग भी कर सकते हैं. उन्हें सुधीर भावे ने अलग-अलग जिम इक्विपमेंट्स की तर्ज पर चलने वाला बनाया है.

रिटायरमेंट के बाद भी नहीं थमी इंजीनियर की क्रिएटिविटी

सुधीर भावे ने एक बैटरी से चलने वाली साइकिल भी बनाई है. जो एक बार चार्ज होने पर पचास किमी तक चलती है. उसके बाद पैडल मारकर उसे साइकिल की तरह भी चलाया जा सकता है. इसी वीडियो में ये जानकारी भी है कि सुधीर भावे एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो अपनी नजदीकी वर्कशॉप खाली होने पर साइकिल को वहां बनाते हैं.

यहां देखें पोस्ट

This wonderful story showed up in my inbox today.



I bow low to Sudhir Bhave's irrepressible creativity and energy.



Sudhir has demonstrated that inventiveness & a startup DNA in India is not only the prerogative of the young!



And if you want to use the workshop of our… pic.twitter.com/0Cp821pIyA