63 साल के इस एक्टर ने 2025 में की सबसे ज्यादा कमाई, एक फिल्म की फीस में बन जाएंगी 5 'धुरंधर'

हॉलीवुड में सुपरस्टार्स की फीस का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है. कभी एक मिलियन डॉलर की डील बड़ी बात होती थी, लेकिन अब बड़े फ्रैंचाइजी फिल्मों के लिए स्टार्स 100 मिलियन डॉलर तक ले रहे हैं.

नई दिल्ली:

हॉलीवुड में सुपरस्टार्स की फीस का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है. कभी एक मिलियन डॉलर की डील बड़ी बात होती थी, लेकिन अब बड़े फ्रैंचाइजी फिल्मों के लिए स्टार्स 100 मिलियन डॉलर तक ले रहे हैं. साल 2025 में यह रिकॉर्ड टूट गया, जब 63 साल की उम्र में टॉम क्रूज दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉम क्रूज ने 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' फिल्म के लिए 130 से 150 मिलियन डॉलर (करीब साढ़े 13 अरब) तक की कमाई की.

अन्य कलाकारों की फीस 

यह फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई और टॉम की आखिरी मिशन इंपॉसिबल मूवी थी. इससे उन्होंने 10 साल बाद फिर से यह खिताब हासिल किया. आखिरी बार वे 2012 में टॉप पर थे, जब उन्होंने 75 मिलियन डॉलर कमाए थे. इस बार उन्होंने ड्वेन जॉनसन को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले 9 सालों में कई बार इस लिस्ट में नंबर वन रहे हैं. टॉम क्रूज की कमाई इतनी ज्यादा थी कि दूसरे नंबर पर आने वाले एक्टर ने भी उनकी आधी फीस नहीं ली. दूसरे स्थान पर डैनियल क्रेग रहे, जिन्होंने 'नाइव्स आउट' सीरीज की नई फिल्म के लिए करीब 50 मिलियन डॉलर कमाए. 

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस

दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस कैमरन डियाज बनीं, जिन्होंने 'बैक इन एक्शन' से 45 मिलियन डॉलर हासिल किए. इस लिस्ट में अन्य बड़े नाम भी शामिल हैं. ब्रैड पिट ने अपनी रेसिंग फिल्म 'एफ1' के लिए 30 मिलियन डॉलर लिए, जबकि लियोनार्डो डिकैप्रियो को 'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 25 मिलियन डॉलर मिले. एडम सैंडलर ने 'हैपी गिलमोर 2' के लिए 20 मिलियन डॉलर की कमाई की. भारत की बात करें तो तमिल सुपरस्टार रजनीकांत साल के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय एक्टर रहे. उनकी फिल्म 'कूली' के लिए उन्होंने 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फीस ली. हॉलीवुड में स्टार पावर का यह नया दौर दिखाता है कि बड़े फ्रैंचाइजी और ब्लॉकबस्टर अभी भी स्टार्स को करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं.

