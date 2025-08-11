विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडियन टाइम से कंफ्यूज अमेरिकी महिला, बोलीं- यहां समय का अलग ही गणित है

अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर का 'इंडियन टाइम' पर अनुभव सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रहा है. काम पर वक्त से और पार्टियों में देर से पहुंचने की भारतीय आदत पर उनकी कंफ्यूजन ने एक मजेदार बहस छेड़ दी है.

Read Time: 2 mins
Share
इंडियन टाइम से कंफ्यूज अमेरिकी महिला, बोलीं- यहां समय का अलग ही गणित है

Indian time culture: अमेरिका से आईं क्रिस्टन फिशर पिछले चार साल से भारत में रह रही हैं, लेकिन एक चीज़ आज भी उन्हें चौंका देती है...भारतीयों का समय को लेकर रवैया. उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर कर बताया कि, कैसे भारतीय काम, स्कूल या फ्लाइट के लिए बिल्कुल वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी, डिनर या फंक्शन के लिए अक्सर घंटों लेट हो जाते हैं.

वक्त पर और देर से..सेलेक्टिव पंक्चुअलिटी (viral American woman video)

क्रिस्टन ने कहा, मैं अब इस चीज़ की आदत डाल चुकी हूं, लेकिन अब भी समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है. उन्होंने इसे सेलेक्टिव ऑन टाइम कहा, यानी ज़रूरी काम के लिए समय पर, लेकिन मस्ती वाले मौकों पर आराम से देर से.

बर्थडे पार्टी का किस्सा (Kristen Fischer India video)

उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि, मैं एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शाम 6 बजे पहुंची, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेंट खुद 9 बजे के बाद आए. इस पर उनका रिएक्शन साफ था...यह अब भी उनकी समझ से बाहर है.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं (trending India lifestyle news)

वीडियो ने सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख व्यूज़ बटोर लिए और कमेंट सेक्शन में भारतीयों ने भी हंसते हुए इस सच को स्वीकार किया. एक यूजर ने लिखा, हमें पता होता है बाकी लोग देर से आएंगे, तो हम भी जल्दी क्यों जाएं? दूसरे ने कहा, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, समझ नहीं आता लेकिन होता है. एक और ने मजाक में लिखा, कैजुअल इवेंट्स में मैं जानबूझकर 30-60 मिनट लेट जाता हूं, वरना अकेले बैठना पड़ता है.

भारत में बिताए चार साल (viral American woman India)

क्रिस्टन, जो चार बच्चों की मां हैं, ने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भारत में बसने का उनका फैसला बिल्कुल सही था. इन चार सालों में मैंने अद्भुत लोगों से मुलाकात की, शानदार जगहें देखीं, लाजवाब खाना खाया और मेरा दिल हमेशा के लिए बदल गया.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Time Culture, Kristen Fischer India, Viral American Woman Video, Selective Punctuality India, Indian Standard Time Joke
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com