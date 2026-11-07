जिसके पास साइकिल तक नहीं, उसे अलख पांडे ने गिफ्ट कर दी बाइक; बोले- 'ये तुम्हारा दिवाली गिफ्ट'

Viral Video: फिजिक्स वाला के को-फाउंडर अलख पांडे ने 6 नवंबर की शाम करीब 7 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे नेक्सा शोरूम के एक बुजुर्ग एम्प्लॉई को दिवाली गिफ्ट में होंडा शाइन 100 डीएक्स बाइक देते नजर आ रहे हैं. बाजार में इस बाइक की ऑन रोड कीमत करीब 87 हजार रुपये है. इस बाइक को तोहफे में पाकर बुजुर्ग कर्मचारी इतने खुश हो जाते हैं कि अलख पांडे के पैर छूने लगते हैं और उन्हें दिल से धन्यवाद देने लगते हैं.

कौन है ये शख्स?

अलख पांडे ने वीडियो में कहा, 'ये वही शख्स है, जिंदगी भर नेक्सा के शोरूम में काम करते हुए दूसरों की नई गाड़ियों से पर्दे हटाए, लेकिन खुद एक साइकिल तक नहीं खरीद पाए. आज दिवाली के मौके पर आप सभी की तरफ से हमने इन्हें एक सरप्राइज दिया है.' आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस शख्स का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें ऊपर 'जादूगर' लिखा हुआ था.

7 मिलियन लोगों ने देखा वीडियो

इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के मात्र 13 घंटे के अंदर अलख पांडे के इस वीडियो को 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और व्यूज का आंकड़ा अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस वीडियो के कमेंट में लोग बुजुर्ग शख्स को बधाई देते हुए अलख पांडे के बारे में भावुक कर देने वाली बातें लिख रहे हैं.

'एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे'

एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हमारे पास एक ही तो दिल है अलख सर, आप उसे कितनी बार जीतोगे.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप लोगों के सपने पूरे करने वाले बन गए हो.'

तीसरे यूजर ने वर्ड प्ले में लिखा, 'आप PW- फिजिक्स वाला नहीं, DW- दिल वाले हो.'

चौथे यूजर ने लिखा, 'सर, आपकी तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं.'

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