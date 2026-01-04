इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB, 2013 में प्यार, फिर बन गए अघोरी बाबा, कहानी दिल छू लेगी

Aghori Baba viral video: कभी कानून की किताबें हाथ में थीं, आज राख और रुद्राक्ष...सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को सोच में डाल दिया है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB करने वाले एक युवक ने जब अघोर का रास्ता चुना, तो वजह न धन थी, न तकरार...बस प्रेम. उनका एक-एक लफ्ज दर्द, खामोशी और रहस्य से भरा है, जिसे सुनकर हर कोई ठहरकर सोचने को मजबूर हो रहा है.

सवाल जिसने खोल दिया अतीत (love turned aghori)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पत्रकार माइक लेकर एक अघोरी साधु से सवाल करता है, 'आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद अघोर जीवन क्यों चुना?' साधु का जवाब सुनकर पल भर को हर कोई खामोश हो जाता है. वह कहते हैं, 'मुझे प्रेम हो गया था.' आवाज में ठहराव है, आंखों में सन्नाटा और शब्दों में ऐसा दर्द, जो सीधा दिल तक उतर जाता है.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया, 2013 में प्यार हुआ, प्यार नहीं मिला तो अघोरी बाबा गए



बाबा जी की बातों में बहुत दर्द है 💔 pic.twitter.com/qexALZKWth — Surya Samajwadi (@surya_samajwadi) January 3, 2026

'प्रेम इतना गहरा होता है…' (viral sadhu interview)

जब पत्रकार पूछता है कि प्यार किससे हुआ था, तो बाबा जवाब देते हैं, 'प्रेम बहुत गहरा होता है. 2013 में प्रेम हुआ था.' इसके बाद जो वह कहते हैं, वही इस वीडियो की रूह बन गया. बाबा सलाह देते हुए कहते हैं, 'प्रेम कभी मत करना. प्रेम इतना गहरा होता है कि आदमी खुद को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने बहन-भाई को नहीं, पूरी सृष्टि को, यहां तक कि अपने प्राणों को भी त्याग देता है.' यह बयान सुनकर लोग हैरान भी हैं और इमोशनल भी.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया वीडियो (Why the Video Is Going Viral)

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर @surya_samajwadi अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया, 2013 में प्यार हुआ, प्यार नहीं मिला तो अघोरी बाबा बन गए.' महज 39 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 92 हजार से ज्यादा व्यूज और 3.2 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स बाबा के दर्द को सच्चा बता रहे हैं.

