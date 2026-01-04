विज्ञापन
32-34 साल के लड़के लगने लगे अंकल, बेटी की शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रही मां की शॉकिंग बातें

पढ़ाई, करियर और बेहतर भविष्य की चाह में देर से शादी, लेकिन जब रिश्ता ढूंढने का वक्त आता है, तो परेशानियां भी साथ आ जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी कड़वी सच्चाई को बयां कर रहा है, जहां एक मां अपनी डॉक्टर बेटी के लिए सही जीवनसाथी ढूंढते-ढूंढते थक चुकी है.

32 की उम्र में लड़के अंकल लगने लगे! डॉक्टर बेटी के रिश्ते पर मां का दर्द हुआ वायरल

30 Ke Baad Shaadi: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला अपनी बेटी के रिश्ते की पूरी जर्नी दिल से बयां करती नजर आती हैं. वह बताती हैं कि बेटी ने MBBS, MD किया है और एक बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही है. परिवार को यकीन था कि इतनी काबिल, खूबसूरत और स्मार्ट बेटी के लिए रिश्ता झट से मिल जाएगा. शुरुआत में बेटी की ख्वाहिश थी कि वह किसी डॉक्टर से ही शादी करे, इसलिए परिवार ने उसी प्रोफेशन में लड़के देखना शुरू किया, लेकिन बेटी की शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में मां को नानी याद आ गई. देखें वीडियो.

जब डॉक्टर मिले, मगर उम्र और लुक्स बन गए मसला (When age and looks became an issue)

महिला बताती हैं कि ज्यादातर डॉक्टर लड़के 32 से 35 साल की उम्र के मिल रहे हैं. पढ़ाई और प्रैक्टिस के चलते उनकी उम्र बढ़ चुकी है. मां का कहना है कि इस उम्र तक कई लड़के गंजे, मोटे या थके हुए से दिखने लगते हैं, जबकि बेटी ने पढ़ाई के साथ फिटनेस पर भी ध्यान दिया है. यहीं से रिश्ते की तलाश मुश्किल होती चली गई.

दूसरे प्रोफेशन में भी नहीं मिली राहत (No relief even beyond the medical field)

जब डॉक्टर प्रोफेशन में बात नहीं बनी, तो परिवार ने दूसरे क्षेत्रों में भी लड़के देखे. कहीं लुक्स ठीक थे तो एजुकेशन कमजोर लगा, कहीं पढ़ाई अच्छी थी, तो कहीं बेटी को लड़का पसंद नहीं आया. रिश्तेदारों के ताने भी मिलने लगे कि 'इतनी सुंदर बेटी के लिए अंकल जैसे लड़के क्यों ढूंढ रहे हो?'

लेट मैरिज की असली परेशानी (The real issue of late marriage)

यह वीडियो आज के दौर की बड़ी सच्चाई सामने रखता है. करियर के चलते 30 के बाद शादी करने पर लड़के-लड़कियों को परफेक्ट मैच ढूंढने में दिक्कत आती है. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों से जुड़ गया है. @rose_k01 अकाउंट से शेयर इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक मां की परेशानी नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी के सामने खड़ी वैवाहिक उलझनों की तस्वीर है. पढ़ाई, लुक्स, उम्र और सोच...सबके बीच संतुलन बनाना आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है.

