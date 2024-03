होली की मस्ती में पार की सारी हदें, स्कूटी पर अश्लील हरकत करते इन कपल को डांस करना पड़ा महंगा

दरअसल, 25 मार्च 2024 को रंगों का त्योहार होली मनाया गया. इस दिन हर व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन कुछ नौजवान अपनी सारी हदें पार कर कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसका उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है. पहले वीडियो में आप देख सकते हैं एक कपल को रील बनाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि, दोनों सरेराह एक गाड़ी पर बैठकर 'रंग लगा दे रे मोहे अंग लगा दे रे' गाने पर रील बनाते नजर आ रहे हैं. दोनों के एक्सप्रेशंस इतने वल्गर थे कि, इस वीडियो को देखकर ही किसी को भी आपत्ति हो सकती है.

यहां देखें वीडियो

इस वीडियो को हेट डिटेक्टर नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि नोएडा पुलिस ने वीडियो बनाने वाले इन लड़का-लड़की की इस अश्लील हरकत के चलते 33 हजार रुपए का चालान काटा है.

दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं एक बाइक पर चार लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पीछे बैठे युवक ने ऊपर कपड़े नहीं पहनें और वह बीच में बैठी युवती के साथ अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है. यह वीडियो कार में बैठे किसी व्यक्ति ने बनाकर नोएडा पुलिस को टैग कर दिया. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक युवती पर 24500 रुपए का जुर्माना लगाया.

