संभल के CO Anuj Chaudhary का हुआ प्रमोशन, जानें अब कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी

संभल हिंसा से चर्चा में आए चंदौसी सीओ अनुज कुमार चौधरी (CO Anuj Chaudhary) एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण कुछ और है. इस बार अनुज कुमार चौधरी का प्रमोशन हो गया है. अब वह CO से ASP बन गए हैं. प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद CO अनुज चौधरी की वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाया गया. अब जाहिर सी बात है प्रमोशन हुआ है तो सैलरी भी बढ़ेगी, उनकी सुविधाओं में भी इजाफा होगा. जानिए उनकी सैलरी में कितने प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी.

इतनी होती है एक ASP की Salary

भारत में एक सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) की सैलरी, जो आईपीएस (IPS) अधिकारियों के लिए एक प्रवेश-स्तर का पद है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित होता है.

Basic Salary : एक एएसपी का प्रारंभिक मूल वेतन ₹56,100 प्रति महीने होता है.

Basic Pay: पुराने वेतन आयोग प्रणाली के तहत, इस पद के साथ ₹5,400 का ग्रेड वेतन जुड़ा था.

Pay Level: यह 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर 10 के अनुरूप है.

Allowances: बेसिक सैलरी के अलावा, एएसपी अलग-अलग अलॉवेंस भी दिए जातेह हैं, जैसे

महंगाई भत्ता (DA)

मकान किराया भत्ता (HRA)

यात्रा भत्ता (TA)

चिकित्सा कवरेज और बच्चों की शिक्षा भत्ते जैसे अन्य भत्ते मिलते हैं.

Gross Salary: इन भत्तों सहित, एक ASP के लिए अनुमानित सकल मासिक वेतन ₹1द0,000 से ₹1. 5 लाख प्रति माह तक हो सकता है. हालांकि थोड़ा कम ज्यादा होने की संभावना है.

एक ASP को क्या-क्या मिलती है सुविधाएं

ए.एस.पी. (Assistant Superintendent of Police) अन्य कई सुविधाएं भी मिलते हैं, जैसे

सरकारी आवास और गाड़ी दी जाती है, जिससे वे अपने काम को आसानी से कर सके.

सुरक्षा: उन्हें और उनके परिवार को सरकारी सुरक्षा मिलती है.

स्वास्थ्य सुविधाएं: ए.एस.पी. और उनके परिवार को मुफ्त या रियायती चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं.

छुट्टियां: उन्हें साल में कई तरह की छुट्टियां दी जाती है.

वहीं सर्किल ऑफिसर की सैलरी 56100- 177500 रु होता है. इस हिसाब से देखा जाए तो अनुज चौधरी की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई होगी.

