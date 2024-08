हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले 6 साल के बच्चे ने इस तरह जताई खुशी, छू लिया दुनिया भर के लोगों का दिल, इमोशनल कर रहा है वीडियो

6-Year-Old Emotional Reaction Ahead Of Surgery: छह साल के एक लड़के का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है. वीडियो में बच्चा खुशी-खुशी ऐलान कर रहा है कि, उसे "नया दिल मिल रहा है." सर्जरी से पहले खुशी से झूमते इस छोटे लड़के का वीडियो लोगों को बड़ी खुशखबरी की तरह लग रहा है. दरअसल, छह वर्षीय जॉन-हेनरी बीते छह महीने से जिंदगी को बचाने वाले हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का इंतजार कर रहा था. आखिरकार एक डोनर से उसे हार्ट मिलने की पुष्टि हुई. लंबा इंतजार खत्म होने पर खुशी और उत्साह से भरे बच्चे के वीडियो ने लाखों लोगों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

ओहियो के क्लीवलैंड क्लिनिक ने पोस्ट किया वीडियो

माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर ओहियो के क्लीवलैंड क्लिनिक के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में जॉन-हेनरी को खुशी से झूमते हुए दिखाया गया है. वीडियो में उसने उन सभी के साथ खुशखबरी साझा की थी, जिन्होंने उसका सपोर्ट किया था. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "मुझे एक नया दिल मिल रहा है!" हम उस दिन को नहीं भूलेंगे जब 6 वर्षीय जॉन-हेनरी को पता चला था कि, एक डोनर का हृदय उसके लिए उपलब्ध है. जॉन-हेनरी छह महीने से हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा था. अब उसे और उसके परिवार को यह शानदार खबर मिली है."

यहां देखें दिल छू लेने वाला वायरल वीडियो

“I'm getting a new heart!”♥️

We won't forget the day 6-year-old John-Henry learned a donor heart was available for him.

John-Henry had been waiting for a life-saving heart transplant for six months before he and his family received the news.

More: https://t.co/9ZdE0oBeHb pic.twitter.com/YjeAWGAbal