जब बीच सड़क पर बंद हुई 15 लाख की EV कार के लिए 'सुपरहीरो' बना ई-रिक्शा...लोगों ने ली मौज

E Rickshaw pulled EV Car: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे बीच सड़क पर बंद हुई 15 लाख की महंगी इलेक्ट्रिक कार को ई-रिक्शा से खींचकर घर ले जाया गया. वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिस पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

बीच सड़क बंद हुई 15 लाख की इलेक्ट्रिक कार, ई-रिक्शा ने खींचकर पहुंचाया घर

E-Rickshaw Pulled EV Video: सोचिए, आपने 15 लाख रुपये की चमचमाती इलेक्ट्रिक कार खरीदी हो और वो अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाए. ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के अलवर में, जहां एक कारोबारी की Tata Nexon EV ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया. न चार्ज बचा, न गाड़ी स्टार्ट हुई…और फिर मदद के लिए बुलाना पड़ा एक E-Rickshaw.

'लक्जरी' कार को खींचता 'ई-रिक्शा' नजारा देख लोग हुए दंग (e rickshaw pulled car)

यह घटना अलवर के काला कुआं क्षेत्र की बताई जा रही है. व्यापारी सुभाष अग्रवाल की इलेक्ट्रिक कार ज्योति राव फूले सर्किल पर अचानक बंद हो गई. गाड़ी के बीच सड़क पर खड़े होने से ट्रैफिक जाम लग गया. कई बार कोशिश के बाद भी EV चालू नहीं हुई, तो आखिरकार उन्होंने पास में खड़े एक ई-रिक्शा चालक से मदद मांगी. फिर क्या था...रस्सी बांधी गई और ई-रिक्शा ने भारीभरकम EV को खींचना शुरू किया. यह दृश्य देखकर लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे. कुछ ही घंटों में यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन (Tata Nexon EV Viral Video)

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने दिलचस्प कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, 'ई-रिक्शा ने दिखा दिया असली इलेक्ट्रिक पावर किसके पास है.' तो किसी ने कहा, 'जब बड़ी गाड़ी भी छोटे भाई की मदद ले, तब समझो असली देशी जुगाड़.' वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं और कई लोग इसे भारत के 'EV रियलिटी चेक' के रूप में देख रहे हैं.

EV टेक्नोलॉजी पर उठे सवाल (E-Rickshaw Pulled EV Video)

हालांकि, यह घटना मजेदार लग सकती है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. हर महीने नई-नई EV कारें लॉन्च हो रही हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी बैकअप की दिक्कतें अभी भी आम हैं. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि, क्या EV सच में हर परिस्थिति में भरोसेमंद हैं?

