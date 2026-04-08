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12 हजार साल पुराने पासों ने खोला बड़ा राज, इंसान बर्फ युग में ही खेलने लगा था जुए के खेल! खोज से दुनिया हैरान

12,000 साल पुराने पासों की खोज ने इतिहास को नया मोड़ दे दिया है. नई स्टडी के मुताबिक, इंसान Ice Age के समय से ही किस्मत के खेल खेल रहा था, जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी अहम जरिया थे.

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12 हजार साल पुराने पासों ने खोला बड़ा राज, इंसान बर्फ युग में ही खेलने लगा था जुए के खेल! खोज से दुनिया हैरान
क्या इंसान Ice Age में भी खेलता था जुआ? 12,000 साल पुराने पासों ने चौंकाया

इंसान कब से जुआ या किस्मत के खेल खेल रहा है? इस सवाल का जवाब अब पहले से भी ज्यादा पुराना हो गया है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि इंसान करीब 12,000 साल पहले, यानी बर्फ युग (Ice Age) के समय से ही ऐसे खेल खेल रहा था. यह रिसर्च जर्नल अमेरिकी पुरातनता में प्रकाशित हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने प्राचीन पासों (dice) के जरिए यह अहम खुलासा किया है.

क्या मिला शोध में?

स्टडी के अनुसार, वैज्ञानिकों को नेटिव अमेरिकन (Native American) समुदायों के 12,000 साल पुराने पासों के सबूत मिले हैं. यह अब तक के सबसे पुराने गेम ऑफ चांस (किस्मत के खेल) के प्रमाण माने जा रहे हैं. शोधकर्ता रॉबर्ट मैडेन (Colorado State University) के अनुसार, यह पहली बार है जब यह साफ तौर पर देखा गया कि इंसान इतने पुराने समय में भी चांस और रैंडमनेस जैसे कॉन्सेप्ट को समझने लगा था.

Ice Age में भी होते थे ऐसे खेल

यह पासे आज के क्यूब (cube) जैसे नहीं थे. ये ज्यादातर दो तरफ वाले (binary) होते थे, जिन पर अलग-अलग निशान बने होते थे. इन्हें फेंककर 50-50 का रिजल्ट मिलता था, बिल्कुल सिक्का उछालने जैसा. शोध में पाया गया कि ये पासे अमेरिका के कई प्राचीन स्थलों पर मिले हैं, खासकर चट्टान का पर्वत और ग्रेट प्लेन्स इलाके में. इनमें से कुछ सबसे पुराने नमूने फोल्सम संस्कृति (करीब 12,200–12,800 साल पुराने) औरक्लोविस संस्कृति (करीब 13,000 साल पुराने) से जुड़े मिले हैं.

कैसे पहचाने गए पासे?

वैज्ञानिकों ने 600 से ज्यादा वस्तुओं का अध्ययन किया और तय किया कि कोई वस्तु पासा है या नहीं, इसके लिए 4 जरूरी शर्तें होनी चाहिए. जैसे- लकड़ी या हड्डी से बनी हो. कम से कम दो सतह (sides) हों. हर साइड पर अलग निशान हों. आकार ऐसा हो कि उसे हाथ में पकड़कर फेंका जा सके. इन मानकों पर 565 वस्तुएं पूरी तरह खरी उतरीं, जबकि 94 अन्य को संभावित पासा माना गया.

दुनिया के बाकी हिस्सों से भी पुराने

दिलचस्प बात यह है कि ये पासे एशिया और मिडिल ईस्ट में मिले पासों से करीब 5,500–6,000 साल ज्यादा पुराने हैं. इससे यह साबित होता है कि अमेरिका के प्राचीन समुदायों ने बहुत पहले ही जटिल सोच और गणितीय समझ विकसित कर ली थी.

सिर्फ मनोरंजन नहीं था मकसद

शोधकर्ताओं के अनुसार, ये खेल सिर्फ टाइमपास या मनोरंजन के लिए नहीं थे. बल्कि, ये लोगों के बीच रिश्ते बनाने में मदद करते थे. अजनबियों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाते थे. सामान और जानकारी के आदान-प्रदान का जरिया बनते थे. यानी, ये खेल उस समय समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थे.

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