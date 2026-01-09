मुंबई में 10 लाख रुपये महीना किराया! Trump Towers का ये फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है?

Trump Towers Mumbai rent: मुंबई के वर्ली स्थित Trump Towers का एक अल्ट्रा-लग्ज़री अपार्टमेंट इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है इस फ्लैट का 10 लाख रुपये महीना किराया, जिसे सुनते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई हैरान है, तो कोई मज़ाक उड़ाता नजर आ रहा है.

4.5 BHK फ्लैट ने खींचा ध्यान

यह वीडियो रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर रवि केवालरामानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दिखाया गया फ्लैट Trump Towers की ऊपरी मंज़िल पर स्थित है और इसका कार्पेट एरिया करीब 2,900 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है.

फ्लैट में क्या-क्या है खास?

यह सेमी-फर्निश्ड 4.5 BHK फ्लैट कई प्रीमियम सुविधाओं से लैस है: चार बेडरूम, सभी के साथ अटैच बाथरूम, एक अलग पाउडर रूम, स्टाफ रूम के साथ वॉशरूम, अलग यूटिलिटी एरिया, मार्बल फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन कैबिनेट्स, प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्स, डबल-पैन विंडोज, एयर कंडीशनर. लग्ज़री के मामले में फ्लैट ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन किराया देखते ही माहौल बदल गया.

देखें Video:

किराए पर बने मीम्स और मज़ाक

10 लाख रुपये महीना किराया सोशल मीडिया पर पंचलाइन बन गया. एक यूज़र ने लिखा, सिर्फ 10 लाख सुनकर ही मज़ा आ गया. दूसरे ने तंज कसा, मेरे पास बस 10 लाख कम पड़ रहा है. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, ये वीडियो AI से बना हुआ क्यों लग रहा है?

कमी भी गिनाने लगे लोग

जहां कुछ लोग फ्लैट की तारीफ कर रहे थे, वहीं कई यूज़र्स ने इतनी भारी रकम के बावजूद कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया. सी-व्यू नहीं है, बालकनी नहीं है, सीलिंग हाइट उतनी प्रभावशाली नहीं. एक यूज़र ने लिखा, सी-व्यू नहीं है यार… दूसरा दिखाओ. तो वहीं दूसरे ने कहा, इस प्राइस पॉइंट पर सीलिंग हाइट बेहतर होनी चाहिए थी.

आम आदमी की हकीकत भी आई सामने

एक कमेंट ने कई लोगों की भावना बयां कर दी, मैं ये वीडियो अपने अकाउंट में बचे 289 रुपये के साथ देख रहा हूं. इस तरह Trump Towers का यह फ्लैट लग्ज़री से ज्यादा अब इंटरनेट ह्यूमर का हिस्सा बन चुका है. 10 लाख महीने का किराया जहां एक तरफ अमीरी की झलक दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बढ़ते रेंट कल्चर पर भी सवाल खड़े करता है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इतनी रकम के बदले यह सब जायज़ है?

