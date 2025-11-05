विज्ञापन
जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीते, क्या लाखों लोग छोड़ेंगे शहर?

जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने से पहले एक पोल में सामने आया था कि अगर डेमोक्रेट्स नेता चुनाव जीतते हैं तो लाखों लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे. ममदानी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है.

जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर
  • डेली मेल के एक पोल में न्यूयॉर्क के लाखों लोगों ने कहा था कि ममदानी के जीतने पर वो शहर छोड़ देंगे
  • ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के पुरजोर विरोध के बाद भी चुनाव जीत लिया है
  • करीब दस लाख लोगों ने कहा था कि वो निश्चित रूप से शहर छोड़ देंगे
न्यूयॉर्क:

अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं. डोमोक्रेट्स जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दांव पेच के बावजूद चुनाव जीत लिया है. लेकिन खास बात ये है कि जैसे ही न्यूयॉर्क में वोटिंग खत्म हुई तो एक पोल सर्वे आया था जिसमें कहा था कि अगर ममदानी चुनाव जीते तो करीब दस लाख लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे. पोल में बताया गया था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो शहर से बड़ी संख्या में लोग विदा हो जाएंगे. 

ट्रंप को क्यों है जोहरान ममदानी से खुन्नस? अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था पुरजोर विरोध, बने न्यूयॉर्क मेयर

डेली मेल का था पोल 

डेली मेल के पोल में न्यूयॉर्क के करीब 7 लाख 65 हजार लोगों ने संकेत दिया कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वो निश्चित तौर पर शहर छोड़ देंगे. 34 साल के ममदानी को पहले से ही न्यूयॉर्क के मेयर पद की रेस में आगे माना जा रहा था. हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को रोकने के लिए पूरी कोशिश की थी लेकिन ममदानी ने बड़ी जीत दर्ज की है. यहीं नहीं पोल में ये भी सामने आया कि करीब शहर की आबादी के 25 फीसदी लोग जिनकी सख्या करीब 21 लाख है, वो भी ममदानी के जीतने पर न्यूयॉर्क छोड़ने की सोचने की बात कह रहे थे. 

कौन हैं जोहरान ममदानी, राष्‍ट्रपति ट्रंप की धमकी के बावजूद जीता न्‍यूयॉर्क मेयर का चुनाव

ममदानी ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने का किया है वादा 

गौरतलब है कि ममदानी ने वादा किया था कि वो जीतने पर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे. मेयर चुनाव के दौरान अभियान में ये उनका मुख्य मुद्दा था. अमीरों पर टैक्स लगाने को उनके समर्थक काफी समर्थन कर रहे थे. उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी आ रही थी. लेकिन ममदानी के अधिक टैक्स लगाने के वादे से वहां के अमीर लोग भय में आ गए थे. न्यूयॉर्क में 50-64 साल के वोटर जिनके पास शहर की करीब 12 फीसदी संपत्ति है, वो काफी चिंतित दिख रहे थे और कहा था कि वो निश्चित तौर पर शहर छोड़ देंगे. 
 

