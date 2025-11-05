अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीत लिया है. सिर्फ 34 साल के ममदानी न्‍यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीतने वाले सबसे युवा नेता हैं. ममदानी का भारत से भी खास नाता है. उनके पिता महमूद ममदानी युगांडा के फेमस लेखक हैं और भारतीय मूल के मार्क्सवादी विद्वान हैं. ममदानी की मां मीरा नायर एक पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी फिल्म मेकर हैं. न्‍यूयॉर्क का मेयर चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहा. राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एड़ी-चोटी का जोर लगा लिया था कि ममदानी न जीत पाएं, लेकिन इसके बावजूद वह न्‍यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत गए. ये अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका है.

युगांडा में जन्‍म, न्‍यूयॉर्क में पढ़ाई...

ममदानी का संबंध कई देशों से रहा है. उनका जन्म अफ्रीकी देश युगांडा में हुआ. इसके बाद वह न्यूयॉर्क शहर आ गए, जहां पले-बढ़े. ममदानी न्यूयॉर्क राज्य असेंबली के सदस्य और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं. ममदानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं. ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की. इसके बाद ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन किया. साथ ही बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. वह 2018 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक (अधिक सालों तक रहने के बाद मिलने वाली नागरिकता) बन गए.

राजनीति से पहले थे हाउसिंग काउंसलर

ममदानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. टिकटॉक, इंस्टाग्राम हो या प्रमोशनल वीडियो में हिप-हॉप म्यूजिक, न्यूयॉक की युवा जनता के बीच ममदानी तेजी से जगह बनाते दिखे. इसका उन्‍हें चुनाव में फायदा भी मिला. ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की. इसके बाद ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन किया. साथ ही बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. वह 2018 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक (अधिक सालों तक रहने के बाद मिलने वाली नागरिकता) बन गए. राजनीति में आने से पहले, ममदानी ने हाउसिंग काउंसलर के रूप में काम किया.

ममदानी को हराने में राष्‍ट्रपति ट्रंप ने लगाया था पूरा जोर

न्यूयॉर्क शहर के महापौर पद की दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंचते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर का आधिकारिक रूप से समर्थन किया और सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ' पर एक पोस्ट में कहा, 'चाहे आप व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हों या नहीं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है. आपको उन्हें वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे शानदार काम करेंगे. वे इसके लिए सक्षम हैं, ममदानी नहीं!' न्यूयॉर्क में मतदान शुरू होने से पहले ट्रंप ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर महापौर पद के चुनाव में ममदानी की जीत होती है तो शहर एक ‘पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा' क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और इसे कोई नहीं बचा पाएगा. उन्होंने कहा, ‘यदि वामपंथी उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के महापौद पद पर चुनाव जीतते हैं, तो संभव है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा संघीय निधि से कोई और मदद नहीं करूंगा, क्योंकि एक वामपंथी के रूप में, इस महान शहर की सफलता या यहां तक ​​कि अस्तित्व में बने रहने की कोई संभावना नहीं है! किसी वामपंथी के सत्ता में आने से हालात और बदतर हो सकते हैं, और मैं राष्ट्रपति होने के नाते, खराब स्थिति में पैसा नहीं भेजना चाहता. देश चलाना मेरा दायित्व है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो जाएगा.' ट्रंप ने ममदानी को निवार्सित करने की धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद जनता का प्‍यार उन्‍हें मिला.

इसे भी पढ़ें :- सबसे युवा मेयर... भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रच दिया इतिहास, जीते न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव