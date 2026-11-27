यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बेहद परेशान हैं. उनके मददगार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोस्त कह दिया है. जेलेंस्की ने पुतिन को "मेरा दोस्त" कहने के लिए ट्रंप की खुलेआम आलोचना कर दी है. वहीं ट्रंप ने पुतिन को 'दोस्त' बताने के पीछे कारण भी बताए हैं.

हिटलर से की तुलना

कीव के मध्य में स्थित अपने कार्यालय में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शिकायत की कि अमेरिका शांति वार्ता में रूस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहा है. उन्होंने ट्रंप द्वारा पुतिन को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट करने को "अजीब" बताया. अंग्रेजी में बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, "बेशक, यह अमेरिका के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, लेकिन... यह अजीब है. वह एक हमलावर और हत्यारा है... वह दोस्त नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं हो सकता." उन्होंने आगे कहा कि यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर का दोस्त था.

2025 में ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ हुई एक तीखी मुलाकात के बाद से, जेलेंस्की अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी सतर्क रहे हैं. ट्रंप के दो दूत रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जान-माल के भारी नुकसान को रोका जा सके. इस महीने की शुरुआत में अबू धाबी में हुई शांति वार्ता के ताजा दौर में कोई खास प्रगति नहीं हुई. जेलेंस्की ने इसे कुछ इस तरह बयां किया, "हम जितना ज्यादा जानते हैं, उतनी ही ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं." उन्होंने बताया कि दिसंबर में फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है.

ट्रंप ने 'दोस्त' पर दी सफाई

बृहस्पतिवार को, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पिछले हफ्ते चीन में पुतिन के साथ हुई अपनी मुलाकात में, उन्होंने रूस से आग्रह किया था कि वह "पूरे यूरोप के इलाकों में अपनी सभी सैन्य आक्रामकता को वापस ले ले". उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन के साथ शांति समझौता होने की "काफी संभावना" है.

जेलेंस्की ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय वार्ताकार बातचीत में शामिल होंगे या नहीं, जबकि अमेरिकी दूतों ने ऐसा कहा था. ऐसा लगता है कि क्रेमलिन इस बात का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा, "जब आप हमलावर के प्रति बहुत तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं... तो इसका मतलब है कि आप पीड़ितों का भी समर्थन कर रहे हैं और हमलावर का भी. यह सही नहीं है."

अमेरिका का तर्क है कि वह तटस्थ है: दोनों पक्षों के बीच एक ऐसी शांति समझौता खोजने की जटिल प्रक्रिया में, जो टिक सके. बृहस्पतिवार को जब ट्रंप से फिर पूछा गया कि उन्होंने पुतिन को दोस्त क्यों कहा, तो ट्रंप ने पत्रकारों से कहा: "हम हत्याओं को रोकना चाहते हैं. मैं कह सकता हूं कि वह दोस्त नहीं हैं... लेकिन मैं एक समझौता करना चाहता हूं. मैं जाकर यह कह सकता हूं कि 'मुझे आप पसंद नहीं हैं', लेकिन फिर हमारे सामने वही समस्या आ जाएगी जो जेलेंस्की और पुतिन के मामले में है. आप जानते हैं... इस समझौते में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें दो ऐसे नेता शामिल हैं जो वास्तव में एक-दूसरे से नफरत करते हैं."

मेलोनी के तर्क से नहीं सहमत

जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना अब रूस के सबसे तेज ड्रोन में से लगभग 70% को नष्ट करने में सक्षम है, और यह आंकड़ा लगातार बेहतर हो रहा है. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर की "बहुत ही भारी" कमी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने 'पैट्रियट' सिस्टम की डिलीवरी में देरी कर रहा है. जेलेंस्की ने कहा, "यह अफसोस की बात है कि उन्होंने मध्य पूर्व पर ज्यादा ध्यान दिया है और वे वहां ज्यादा मदद कर रहे हैं... यह अफसोस की बात है. हमारे मन में इसे लेकर कई बड़े सवाल हैं. इन मिसाइलों की कमी का सीधा मतलब है - लोगों की जान जाना." उन्होंने यह भी पुष्टि की कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम 'स्टारलिंक' - और इसके मिलिट्री वर्ज़न 'स्टारशील्ड' - के इस्तेमाल पर अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं.

हाल के हफ्तों में, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर अपनी लंबी दूरी की हमले बढ़ा दिए हैं. इनमें तेल रिफाइनरियां और हथियार या ईंधन ले जाने वाले जहाज शामिल हैं. बृहस्पतिवार को, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस हफ्ते पूर्वी लीबिया में खड़े एक रूसी युद्धपोत पर हुए हमले से युद्ध के भूमध्य सागर (मेडिटेरेनियन) तक फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जो कि स्वीकार्य नहीं है. जेलेंस्की ने इस कदम का बचाव करते हुए 'मर्करी' नामक युद्धपोत को "बिल्कुल सही निशाना" बताया. उन्होंने माना कि इस तरह के हमले "बहुत खतरनाक" होते हैं, लेकिन कहा कि यूक्रेनी सेना अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाए बिना "कभी हमला नहीं करती".

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