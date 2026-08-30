विज्ञापन
विशेष लिंक

पुतिन से मिलने के लिए जेलेंस्की को पूरी करनी होगी एक शर्त... रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध में जब तब समाप्त होने की अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन हर बार दोनों पक्षों के अड़े रहने के कारण कोई समाधान नहीं निकल पाता. इस बीच यूक्रेन के बढ़ते कर्ज पर भी एक रिपोर्ट आई है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
पुतिन से मिलने के लिए जेलेंस्की को पूरी करनी होगी एक शर्त... रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी
पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग बगैर किसी फाइनल सेटलमेंट की अब होने की गुंजाइश कम ही है.
  • रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और जेलेंन्स्की के बीच बैठक की शर्त समझौतों को लिखित रूप में होने को बताया है
  • पुतिन की प्रेस सेक्रेटरी के अनुसार शिखर सम्मेलन शांति स्थापना की जटिल प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझौतों पर होगा
  • प्रति यूक्रेनी कर्ज 2026 तक लगभग आठ हजार पांच सौ डॉलर और 2027 तक करीब दस हजार चार सौ डॉलर होने का अनुमान है
क्या आने वाले समय में यूक्रेन का कर्ज और बढ़ सकता है?

पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक तभी हो सकती है जब समझौतों को लिखित रूप दिया जाए; यह कोई "मामूली सौदा" नहीं होगा. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "काफी समय से पुतिन-ट्रंप-जेलेंस्की शिखर सम्मेलन आयोजित करने की मांग की जा रही है, और आप हमारे राष्ट्राध्यक्ष का रुख अच्छी तरह जानते हैं: ऐसी बैठक केवल समझौतों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से ही संभव है. और ये समझौते किसी भी तरह से कोई मामूली सौदा नहीं हैं, बल्कि ये शांति-स्थापना की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी बारीकियां शामिल हैं."

प्रति यूक्रेनी पर लगभग $8,500 कर्ज

TASS की गणना के अनुसार, जो यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के डेटा पर आधारित है, यूक्रेन का राष्ट्रीय कर्ज हर महीने औसतन $4-5 बिलियन बढ़ रहा है. अगस्त के अंत में यह कर्ज लगभग $218-219 बिलियन था और उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यह लगभग $240 बिलियन और 2027 के अंत तक कम से कम $290 बिलियन तक पहुंच जाएगा. इसका मतलब होगा कि 2026 के अंत तक प्रति यूक्रेनी पर लगभग $8,500 और 2027 के अंत तक लगभग $10,400 का कर्ज होगा.

हालांकि, यूक्रेनी वित्त मंत्रालय के अनुमान असल में जरूरी अतिरिक्त कर्ज से कम हो सकते हैं. कीव को इस साल सैन्य अभियानों को फंड करने और सर्विस मेंबर्स को भुगतान करने के लिए कम से कम $6-7 बिलियन की आवश्यकता होगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए कोई घरेलू स्रोत नहीं है.

रूस में हो सकती है ब्याज दरों की कटौती

स्टेट ड्यूमा की फाइनेंशियल मार्केट कमेटी के चेयरमैन अनातोली अक्साकोव ने कहा कि बैंक ऑफ रूस सितंबर में होने वाली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगली बैठक में मुख्य दरों में कटौती को रोक सकता है. उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (EEF) से पहले TASS को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा, "बैंक ऑफ़ रूस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सितंबर में होने वाली बैठक में दरों में कटौती को रोकने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता. लेकिन लंबे समय का ट्रेंड वही रहेगा - मुख्य दर कम होगी और व्यवसायों के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे." अक्साकोव के अनुसार, तेज महंगाई के बीच मुख्य दर को तेजी से कम करने से लोन की दरें अपने-आप कम नहीं हो जातीं, क्योंकि पैसे की लागत तब कम होती है, जब बाजार को कीमतों में अचानक उछाल की उम्मीद नहीं होती.

यह भी पढ़ें-

एससीओ समिट में पीएम मोदी से आज होगा शहबाज शरीफ का सामना, बड़ी तैयारी में चीन-रूस-भारत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Russia Ukraine, Putin Zelensky, Putin Zelensky Talks, Russia Ukraine Talks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com