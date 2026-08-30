पुतिन से मिलने के लिए जेलेंस्की को पूरी करनी होगी एक शर्त... रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी

पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक तभी हो सकती है जब समझौतों को लिखित रूप दिया जाए; यह कोई "मामूली सौदा" नहीं होगा. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "काफी समय से पुतिन-ट्रंप-जेलेंस्की शिखर सम्मेलन आयोजित करने की मांग की जा रही है, और आप हमारे राष्ट्राध्यक्ष का रुख अच्छी तरह जानते हैं: ऐसी बैठक केवल समझौतों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से ही संभव है. और ये समझौते किसी भी तरह से कोई मामूली सौदा नहीं हैं, बल्कि ये शांति-स्थापना की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी बारीकियां शामिल हैं."

प्रति यूक्रेनी पर लगभग $8,500 कर्ज

TASS की गणना के अनुसार, जो यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के डेटा पर आधारित है, यूक्रेन का राष्ट्रीय कर्ज हर महीने औसतन $4-5 बिलियन बढ़ रहा है. अगस्त के अंत में यह कर्ज लगभग $218-219 बिलियन था और उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यह लगभग $240 बिलियन और 2027 के अंत तक कम से कम $290 बिलियन तक पहुंच जाएगा. इसका मतलब होगा कि 2026 के अंत तक प्रति यूक्रेनी पर लगभग $8,500 और 2027 के अंत तक लगभग $10,400 का कर्ज होगा.

हालांकि, यूक्रेनी वित्त मंत्रालय के अनुमान असल में जरूरी अतिरिक्त कर्ज से कम हो सकते हैं. कीव को इस साल सैन्य अभियानों को फंड करने और सर्विस मेंबर्स को भुगतान करने के लिए कम से कम $6-7 बिलियन की आवश्यकता होगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए कोई घरेलू स्रोत नहीं है.

रूस में हो सकती है ब्याज दरों की कटौती

स्टेट ड्यूमा की फाइनेंशियल मार्केट कमेटी के चेयरमैन अनातोली अक्साकोव ने कहा कि बैंक ऑफ रूस सितंबर में होने वाली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगली बैठक में मुख्य दरों में कटौती को रोक सकता है. उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (EEF) से पहले TASS को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा, "बैंक ऑफ़ रूस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सितंबर में होने वाली बैठक में दरों में कटौती को रोकने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता. लेकिन लंबे समय का ट्रेंड वही रहेगा - मुख्य दर कम होगी और व्यवसायों के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे." अक्साकोव के अनुसार, तेज महंगाई के बीच मुख्य दर को तेजी से कम करने से लोन की दरें अपने-आप कम नहीं हो जातीं, क्योंकि पैसे की लागत तब कम होती है, जब बाजार को कीमतों में अचानक उछाल की उम्मीद नहीं होती.

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