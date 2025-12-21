विज्ञापन
'जीनोसाइड इमरजेंसी': वॉशिंगटन की संस्था ने उइघुरों की हिरासत और उत्पीड़न पर चीन को घेरा

लेख में आगे कहा गया है कि 2017 से, अनुमानित 800,000 से 20 लाख उइघुर लोगों को सामूहिक हिरासत केंद्रों में रखा गया है, जहां उन्हें जबरन राजनीतिक विचारधारा थोपने, शारीरिक शोषण, यौन हिंसा और व्यवस्थित सांस्कृतिक विलोपन का सामना करना पड़ता है.

  • जेनोसाइड वॉच ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुस्लिमों के खिलाफ जेनोसाइड इमरजेंसी घोषित की है
  • चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उइघुरों की संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराओं को मिटाने का व्यवस्थित अभियान चला रही है
  • 1990 के दशक से शिनजियांग में हान चीनी आबादी बढ़ाने और उइघुरों पर सांस्कृतिक दबाव डालने का प्रयास जारी है
वॉशिंगटन स्थित गैर-सरकारी संगठन 'जीनोसाइड वॉच' (Genocide Watch) ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुस्लिमों की स्थिति को लेकर 'जीनोसाइड इमरजेंसी' घोषित की है. अपनी ताजा रिपोर्ट "Genocide Emergency: Xinjiang, China 2025" में संस्था ने दावा किया है कि चीन उइघुरों की सांस्कृतिक पहचान मिटाने और उन्हें जबरन हिरासत में रखने का अभियान चला रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और दमन लगातार जारी है.

रिपोर्ट में क्या है

इस रिपोर्ट में शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र (XUAR) में उइघुर मुसलमानों पर जारी उत्पीड़न पर प्रकाश डाला गया है, जहां लगभग बारह मिलियन उइघुर रहते हैं. जेनोसाइड वॉच के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) उइघुरों की संस्कृति को मिटाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चला रही है. उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराओं पर हान चीनी संस्कृति और कम्युनिस्ट विचारधारा थोपा जा रहा है. उइघुर सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को भंग किया जा रहा है और उनकी जगह CCP-नियंत्रित संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं.

कब से हो रहा उत्पीड़न

लेख में कहा गया है कि 1990 के दशक से, "उत्तर-पश्चिम विकास योजना" के तहत लाखों हान चीनी लोगों को शिनजियांग में पुनर्स्थापित किया गया है, जिससे उइघुर आबादी पर जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक दबाव बढ़ गया है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने सैकड़ों हजारों और संभवतः लाखों उइघुर लोगों को तथाकथित "पुनर्शिक्षा" केंद्रों में हिरासत में लिया है, जबकि असहमति को दबाने के लिए हान चीनी निगरानीकर्ताओं को जबरन उइघुर घरों में रखा गया है. जीनोसाइड वॉच के अनुसार, अधिकारी इन उपायों को "आतंकवाद-विरोधी" प्रयासों के रूप में उचित ठहराते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि ये उपाय उइघुर लोगों को एक जातीय और धार्मिक समूह के रूप में निशाना बनाते हैं.

कैसे होता है दमन

जीनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, दमन की जड़ें गहरी ऐतिहासिक हैं. 1997 में, उइघुर पारंपरिक उत्सवों पर प्रतिबंध के कारण विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें हिंसक रूप से दबा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक लोगों की मौत हुई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं. 2009 में, उरुमकी में जातीय संघर्षों ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिसमें कम से कम 200 लोग मारे गए. आज, शिनजियांग दुनिया के सबसे अधिक निगरानी वाले क्षेत्रों में से एक है. उइघुर लोगों की निगरानी एआई-आधारित प्रणालियों, बायोमेट्रिक डेटा संग्रह और व्यापक "सुविधाजनक पुलिस स्टेशनों" के माध्यम से की जाती है जो आवागमन को नियंत्रित करते हैं और सीसीपी नीतियों को लागू करते हैं.

20 लाख हिरासत में

लेख में आगे कहा गया है कि 2017 से, अनुमानित 800,000 से 20 लाख उइघुर लोगों को सामूहिक हिरासत केंद्रों में रखा गया है, जहां उन्हें जबरन राजनीतिक विचारधारा थोपने, शारीरिक शोषण, यौन हिंसा और व्यवस्थित सांस्कृतिक विलोपन का सामना करना पड़ता है. इन केंद्रों में उइघुर भाषा प्रतिबंधित है, और बंदियों को इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. कई मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे धार्मिक अनुष्ठान और स्वतंत्रता पर और भी प्रतिबंध लग गए हैं.

China, Uyghur Muslims, Genocide Watch, Genocide Emergency Xinjiang China 2025, China Uyghur Muslims Situation
