काट लिया तो पानी नहीं मांग पाएंगे.. दुनिया के 5 सबसे 'छुटकू' जहरीले सांप!

सांप शब्द सुनकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? आम तौर पर दिमाग में डर, जहरीला और रेंगने जैसी बातें आती हैं. सांप की विभिन्न प्रजातियों की कल्पना भी आ जा सकती है, जैसे कि नाग, करैत, और अजगर. सांप को एक खतरनाक प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो अपने शिकार को डसने के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया के सबसे छोटे लेकिन कहीं जहरीले सांप कौन से हैं? चलिए हम आपको 5 ऐसे ही सांपों के बारे में बताते हैं.

1- नामाक्वा ड्वार्फ एडर (वैज्ञानिक नाम- बाइटिस श्नाइडेरी)

इस वाइपर को दुनिया का सबसे छोटा लेकिन जहरीला सांप माना जाता है. इसका माप औसतन 18 से 25 सेमी (7 से 10 इंच) के बीच होता है. यह नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक छोटे से तटीय क्षेत्र में पाया जाता है.

2. रिंगनेक सांप

यह सांप अपने शिकार को वश में करने के लिए हल्के जहर का उपयोग करता है. यह निशाचर है यानी रात में घूमता है और दिन में सोता है. यह कनाडा से मैक्सिको तक पाया जाता है. इसकी औसत लंबाई लगभग 10 सेमी (3.94 इंच) है.

3. सॉ-स्केल्ड वाइपर (वैज्ञानिक नाम- इकिस कैरिनैटस)

इस वाइपर को भारत के चार बड़े विषैले सांपों में से सबसे छोटा माना जाता है. यह भारत के साथ-साथ मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई हिस्सों में पाया जाता है. यह बहुत छोटा होता है — केवल 30 से 60 सेंटीमीटर तक — लेकिन बेहद आक्रामक और खतरनाक है. इसका ज़हर शरीर में आंतरिक रक्तस्राव और टिश्यू को नष्ट कर देता है. यह सांप हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनता है.

4. ईस्टर्न ब्राउन स्नेक (वैज्ञानिक नाम- स्यूडोनाजा टेक्स्टिलिस)

यह सांप ऑस्ट्रेलिया में सबसे विषैले और सबसे छोटे सांपों में से एक है. यह ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है. इसका जहर पैरालिसिस और मसल लॉस का कारण बन सकता है.

5. ईस्टर्न कोरल स्नेक

यह लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है और अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है. इसका जहर अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो शरीर की नसों को लकवा मार देता है और सांस बंद कर सकता है. इसके शरीर पर लाल, पीले और काले रंग की धारियां होती हैं.