Viral Photos: पोलैंड के एक स्टंट आर्टिस्ट ने जिप वायर पर 173 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जबकि इस दौरान उनका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, स्टैनिस्लाव मादेज ने पोलैंड में यह खतरनाक स्टंट पूरा किया और 173.3 मीटर (568 फीट 6.8 इंच) की दूरी तय की. यह पिछले रिकॉर्ड से दोगुने से भी ज्यादा है। पिछला रिकॉर्ड 61.45 मीटर (201.60 फीट) का था, जिसे 2023 में ऑस्ट्रिया के स्टंट कलाकार जोसेफ टोडटलिंग ने बनाया था.

मादेज ने यह रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्टंट 'मैनुफैक्टुरा' कॉम्प्लेक्स में मौजूद 180 मीटर लंबी जिप लाइन, 'टायरोल्का डब्लू मैनुफैक्टुराज़े' पर किया. वह पिछले 10 सालों से इस जिप लाइन को चला रहे हैं और इसकी वर्षगांठ को किसी अनोखी उपलब्धि के साथ मनाना चाहते थे. 43 साल के मादेज ने इस प्रयास की तैयारी में दो महीने बिताए. चूंकि यह जगह यूरोप के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटरों में से एक है, इसलिए उन्हें अपनी सारी प्रैक्टिस बिना आग के करनी पड़ी.

पोलैंड के स्टंटमैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया; आग का गोला बनकार जिप वायर पर 173 मीटर का सफर तय किया (फोटो- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स)

खतरनाक कोशिश के लिए पूरी थी तैयारी

इस कोशिश के खतरनाक होने के बावजूद, मादेज और उनकी टीम ने सुरक्षा के कई इंतजाम किए थे. जिप लाइन के साथ हाई-प्रेशर फायर होज (आग बुझाने वाले पाइप) लिए टीमें तैनात की गई थीं, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए, तो आग को बुझाया जा सके. रिकॉर्ड बनाने की कोशिश से एक दिन पहले, उन्होंने एक डमी (पुतले) पर आग बुझाने का अभ्यास भी किया था.

मादेज ने खास कपड़े (प्रोटेक्टिव गियर) पहने थे और गर्मी से बचने के लिए शरीर पर पानी वाला जेल लगाया था. उनका चेहरा खुला था, उस पर भी जेल लगा था. मादेज, जो 2005 से स्टंट परफॉर्मर के तौर पर काम कर रहे हैं, ने बताया कि आग खतरनाक होती है और इसका बर्ताव अनिश्चित हो सकता है. उन्होंने समझाया कि जो स्थिति कंट्रोल में लग रही हो, वह भी अचानक एक गंभीर खतरा बन सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि आग के साथ काम करने के लिए अवेयरनेस, कंसंट्रेशन और उसकी ताकत के प्रति रिस्पेक्ट होना जरूरी है. उनके हिसाब से, 1,500 डिग्री तक की लपटों के बीच काम करने के लिए पूरा फोकस चाहिए.

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