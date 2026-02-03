अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वाली डील हो गई है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है. इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा. दूसरी तरफ जेफरी एपस्टीन मामले में एक बड़ा अपडेट आया है. बिल और हिलेरी क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन पर हाउस ओवरसाइट कमेटी की जांच में गवाही देने के लिए सहमत हुए. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि की है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य की सरकार अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए तैयार है. दोनों देश कथित तौर पर इस सप्ताह के अंत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उच्च-स्तरीय वार्ता के लिए इस्तांबुल में शीर्ष दूत भेजने के लिए तैयार हैं.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कराची पुलिस ने सोमवार को कहा कि मारे जा चुके ल्यारी गैंगस्टर अब्दुल रहमान उर्फ रहमान डकैत के बेटे को कराची में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के एक बयान में कहा गया कि कालाकोट पुलिस ने रहमान डकैत के बेटे जिब्रान को पकड़ लिया है और उसके पास से एक अवैध पिस्तौल बरामद की है, बयान में कहा गया है कि पकड़ा गया संदिग्ध एक "आदतन अपराधी" था जिसे पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था.
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है. दोनों देश कथित तौर पर इस सप्ताह के अंत में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर उच्च-स्तरीय वार्ता के लिए इस्तांबुल में शीर्ष दूत भेजने के लिए तैयार हैं. इस समय अमेरिकी युद्धपोत और विमान ईरान पर संभावित हमले के लिए इस क्षेत्र में जमा हो गए हैं. ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सुझाव दिया कि बातचीत जल्द ही हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि ईरानी "हमसे गंभीरता से बात कर रहे हैं". उन्होंने तेहरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक समझौते का संकेत दिया था.