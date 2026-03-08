विज्ञापन
India vs New Zealand T20 World Cup final: कौन हैं फाल्गुनी पाठक जो मैच शुरू होने से पहले करने वाली हैं परफॉर्म? पहली बार मिला ऐसा मौका तो दो रात से सोई नहीं सिंगर

India vs New Zealand T20 World Cup final: आज भारत बनाम न्यूजीलैंड टी 20 वर्ल्डकप फिनाले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है. इस मैच की शुरुआत एक खास परफॉर्मेंस से होने वाली है. ये परफॉर्मेंस होगी फाल्गुनी पाठक की जिन्हें आप डांडिया क्वीन नाम से भी जानते हैं.

India vs New Zealand T20 World Cup final: फाल्गुनी पाठक की परफॉर्मेंस लगाएगी चार चांद
नई दिल्ली:

इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तैयार हो रही है. फैन्स के बीच एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच गया है. यह मैच जिसका सभी को इंतजार था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. इस हाई-स्टेक मुकाबले से पहले, पॉपुलर सिंगर फाल्गुनी पाठक एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाली हैं. अपनी खुशी जाहिर करते हुए, सिंगर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतेगी और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगी.

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने पर फल्गुनी पाठक

ANI ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, फाल्गुनी ने स्टेडियम में परफॉर्म करने और जबरदस्त माहौल को अपनी आंखों से देखने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, “मैं बहुत एक्साइटेड हूं और पिछली दो रातों से सोई नहीं हूं.” “दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का यह मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा. जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं दुनिया भर से टीम इंडिया के फैंस के सामने परफॉर्म करूंगी और मैं उनमें से एक हूं.”

सिंगर ने आगे उम्मीद जताई कि इंडिया इस जरूरी मैच में यादगार जीत हासिल करेगा. उन्होंने आगे कहा, “मुझे यकीन है, अगर भगवान चाहेंगे, तो इंडिया जीतेगा. लाखों लोग टीम को अपनी बेस्ट विशेज और दुआएं भेज रहे हैं. बस अपना बेस्ट करो मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे”.

पुरानी पॉप स्टार हैं फाल्गुनी पाठक

फाल्गुनी पाठक एक पॉपुलर इंडियन पॉप और फोक सिंगर हैं जिन्हें उनके एनर्जेटिक नवरात्रि परफॉर्मेंस के लिए “डांडिया क्वीन” के नाम से जाना जाता है. 12 मार्च, 1969 को मुंबई में जन्मी, उन्होंने बहुत कम उम्र में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे गुजराती फोक ट्रेडिशन और इंडियन पॉप म्यूजिक से जुड़े गानों के साथ एक सफल करियर बनाया.

1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में 'मैंने पायल है छनकाई', 'याद पिया की आने लगी' और 'मेरी चुनर उड़ उड़ जाए' जैसे हिट इंडी पॉप ट्रैक से वह देश भर में मशहूर हुईं. इन गानों के म्यूजिक वीडियो बहुत पॉपुलर हुए और आज भी सुनने वालों के बीच पसंदीदा बने हुए हैं.

पिछले कुछ सालों में फाल्गुनी नवरात्रि सेलिब्रेशन की पहचान बन गई हैं और भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर डांडिया और गरबा इवेंट्स में परफॉर्म करती हैं. अपनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बावजूद, वह ज्यादातर फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से दूर रही हैं और लाइव कॉन्सर्ट करना पसंद करती हैं.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ पहले हुई बातचीत में, सिंगर ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में अपना करियर एक्टिवली क्यों नहीं बनाया. उन्होंने बताया कि उन्हें लाइव परफॉर्मेंस में ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है. उन्होंने साफ किया, "मैं फिल्मों से नहीं बचती." उन्होंने हंसते हुए कहा, "मैंने बचपन से ही लाइव गाने गाए हैं. नौ साल की उम्र से और जो लाइव शो किए हैं, उनसे मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलता है. प्लेबैक सिंगिंग में थोड़ा ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है अलग-अलग लोगों से मिलना, स्टूडियो जाना और वहां घंटों इंतजार करना. मैं इसमें थोड़ी आलसी हूं."

