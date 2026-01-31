एपस्टीन फाइल्स पार्ट 2: एलन मस्क से लेकर एक देश के राजकुमार तक का जिक्र

जेफरी एपस्टीन को दुनिया के बदनाम लोगों के रूप में जाना जाता है. उसके कारण कई लड़कियों को सुसाइड तक करना पड़ा. उसके खिलाफ जांच हुई तो दुनिया के कई हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम आए. एपस्टीन के काले कारोबार में मदद करने वाले ऐसे लोगों के नाम उजागर करने की मांग उठी तो अब उससे संबंध रखने वालों के नाम अमेरिका के न्याय विभाग ने जारी किए हैं. पहली किश्त में ज्यादा लोगों के नाम नहीं आए तो बहुत विवाद हुआ. लोगों ने आरोप लगाए कि बड़े लोगों के नाम जानबूझकर छिपा लिए गए. अब 30 लाख पन्नों की नई किश्त जारी की गई है. इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, अमेरिका के वाणिज्य सचिव और अरबपति हॉवर्ड लटनिक और ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन सहित एक देश के राजकुमार के भी नाम इन दस्तावेजों में दर्ज हैं. इन हस्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण यहां दिए गए हैं:

डोनाल्ड ट्रंप

इन फाइलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित यौन उत्पीड़न के आरोपों की एफबीआई सूची शामिल है. ट्रंप पर कई आरोप गुमनाम फोन करने वालों और अपुष्ट सूचनाओं से संबंधित थे.इन आरोपों में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए थे और एफबीआई के नेशनल थ्रेट ऑपरेशन सेंटर को भेजे गए थे. ये सभी फोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए थे. दस्तावेज से पता चलता है कि जांचकर्ताओं ने कई सूचनाओं पर कार्रवाई की. मगर कुछ को अविश्वसनीय माना गया. हालांकि, ट्रंप लंबे समय से एपस्टीन से संबंधित किसी भी गलत काम से इनकार करते रहे हैं. न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी किए गए दस्तावेजों के साथ एक बयान में कहा, "कुछ दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ झूठे और सनसनीखेज दावे शामिल हैं, जिन्हें 2020 के चुनाव से ठीक पहले एफबीआई को सौंपा गया था. स्पष्ट रूप से, ये दावे निराधार और झूठे हैं."

Photo Credit: (Photo: PTI)

बिल गेट्स

दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल के ड्राफ्ट में, एपस्टीन ने गेट्स पर दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था. एपस्टीन ने ईमेल में लिखा कि गेट्स के साथ उनके संबंध "रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बिल को ड्रग्स दिलाने से लेकर विवाहित महिलाओं के साथ उनके अवैध संबंधों में मदद करने" तक थे. गेट्स फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में इन आरोपों का खंडन किया.

रिचर्ड ब्रैनसन

रिचर्ड ब्रैनसन (Sir Richard Branson) एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अरबपति उद्यमी हैं. ये वर्जिन ग्रुप (Virgin Group) के संस्थापक हैं. 1950 में जन्मे हैं. उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 'स्टूडेंट' पत्रिका के बाद वर्जिन रिकॉर्ड्स शुरू किया. आज, उनके वर्जिन ब्रांड के तहत 400 से अधिक कंपनियां, जैसे वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन और वर्जिन गैलेक्टिक (अंतरिक्ष पर्यटन), काम करती हैं. एपस्टीन दस्तावेजों से पता चलता है कि रिचर्ड ब्रैनसन और एपस्टीन के बीच गहरी दोस्ती थे. ब्रैनसन ने 11 सितंबर, 2013 को एपस्टीन को भेजे गए एक ईमेल में लिखा, "कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. वाटरस्पोर्ट्स के लड़के इसके बारे में बात करते-करते थक नहीं रहे हैं! जब भी आप आस-पास हों, आपसे मिलना अच्छा लगेगा. बस शर्त यह है कि आप अपने हरम को साथ लाएं!"

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ब्रैनसन की कंपनी के एक प्रतिनिधि ने शुक्रवार को कहा कि "रिचर्ड ब्रैनसन का एपस्टीन से संपर्क बारह साल से भी अधिक समय पहले केवल कुछ मौकों पर हुआ था, और वह भी केवल समूह या व्यावसायिक बैठकों तक ही सीमित था."

प्रतिनिधि ने कहा, "रिचर्ड का मानना ​​है कि एपस्टीन के काम बहुत गंदे थे और वे उसके कई पीड़ितों के लिए न्याय के अधिकार का समर्थन करते हैं."

एलन मस्क

इन फाइलों में एपस्टीन और अरबपति कारोबारी मस्क के बीच हुए कई ईमेल आदान-प्रदान दर्ज हैं. नवंबर 2012 में एपस्टीन ने मस्क को ईमेल भेजकर पूछा, "हेलीकॉप्टर से द्वीप जाने के लिए आप कितने लोगों को ले जाना चाहेंगे?"

मस्क ने जवाब दिया, "शायद सिर्फ तालुला और मैं. आपके द्वीप पर सबसे जोरदार पार्टी किस दिन/रात होगी?"

इन खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें "अच्छी तरह पता था कि (एपस्टीन के साथ) कुछ ईमेल पत्राचार का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और मेरे आलोचकों द्वारा मेरी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है."

मस्क ने लिखा, "मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि हम कम से कम उन लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रयास करें, जिन्होंने एपस्टीन के साथ मिलकर गंभीर अपराध किए हैं, खासकर नाबालिग लड़कियों के जघन्य शोषण के मामले में."

एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर

एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर (पूर्व में प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क) महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के तीसरे बच्चे और वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई हैं. यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधों के कारण विवादों में घिरने और अक्टूबर 2025 में सभी शाही उपाधियां व सम्मान वापस ले लिए जाने के बाद वे अब सक्रिय शाही सदस्य नहीं हैं. एपस्टीन फाइल्स के अनुसार, सितंबर 2010 में, जब फाइनेंसर एपस्टीन लंदन की यात्रा पर थे, तब इस बदनाम पूर्व राजकुमार ने उन्हें बकिंघम पैलेस में अपने यहां आने का निमंत्रण दिया.

ईमेल के आदान-प्रदान से पता चलता है कि एपस्टीन ने एंड्रयू से संपर्क करके पूछा, "आप मुझे किस समय मिलना चाहेंगे... हमें कुछ निजी समय भी चाहिए होगा."

एंड्रयू ने जवाब दिया, "हम बकिंघम पैलेस में रात का खाना खा सकते हैं और हमें पूरी निजता मिलेगी."

दस्तावेजों के अनुसार, एपस्टीन द्वारा एक महीने पहले 26 वर्षीय रूसी महिला से एंड्रयू का परिचय कराने का प्रस्ताव देने के बाद एंड्रयू ने यह प्रस्ताव रखा था.

पूर्व राजकुमार ने कहा कि उन्हें "उससे मिलकर बहुत खुशी होगी", हालांकि दस्तावेजों में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोई मुलाकात हुई थी.

हावर्ड लटनिक

ईमेल से पता चलता है कि एपस्टीन और व्यवसायी लटनिक (जो वर्तमान में ट्रंप के वाणिज्य सचिव हैं) ने दिसंबर 2012 में एपस्टीन के कैरिबियाई द्वीप पर दोपहर के भोजन की योजना बनाई थी. लटनिक की पत्नी ने एपस्टीन के सचिव को लिखा, "हम सेंट थॉमस से आपकी ओर आ रहे हैं," और पूछा कि उन्हें कहां मिलना चाहिए.

स्टीव टिश

कई ईमेल से पता चलता है कि एपस्टीन ने 76 वर्षीय फिल्म निर्माता "फॉरेस्ट गंप" और "रिस्की बिजनेस" के निर्माता और न्यूयॉर्क जायंट्स फुटबॉल टीम के सह-मालिक स्टीव टिश को कई महिलाओं से मिलवाया था.

टिश के साथ एक बातचीत में, एपस्टीन ने एक महिला का वर्णन करते हुए कहा, "वह रूसी है और शायद ही कभी पूरी सच्चाई बोलती है, लेकिन उसके साथ समय बिताना मजेदार है."

Epstein Files पार्ट 1: खुलासे में क्या? दुनिया निराश क्यों, जेफरी एपस्टीन कौन? कब खुलेंगे बड़े राज