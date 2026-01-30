Live World News Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक तरफ ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री, अब्बास अराघची अमेरिकी हमले को रोकने के उद्देश्य से वार्ता के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा की यात्रा करेंगे. तुर्की तेहरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर संभावित जंग टालनी है तो उसे अमेरिका को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देनी होंगी. ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी तरफ ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश (एक्जिक्यूटिव ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है.

ट्रंप ने कनाडा को भी निशाने पर ले लिया है. ट्रंप ने कहा है कि जब तक कनाडा अमेरिका में बने गल्फस्ट्रीम प्लेन्स को मंजूरी नहीं देता, तब तक अमेरिका बॉम्बार्डियर जेट और अन्य कनाडाई विमान अपना सर्टिफिकेशन खो देंगे. यानी कनाडा के प्लेन अमेरिका में नहीं उड़ेंगे. इतना ही नहीं अमेरिका को बेचे जाने वाले कनाडाई प्लेन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी धमकी दी गई है.

