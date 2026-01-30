Live World News Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक तरफ ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री, अब्बास अराघची अमेरिकी हमले को रोकने के उद्देश्य से वार्ता के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा की यात्रा करेंगे. तुर्की तेहरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर संभावित जंग टालनी है तो उसे अमेरिका को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देनी होंगी. ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी तरफ ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश (एक्जिक्यूटिव ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है.
ट्रंप ने कनाडा को भी निशाने पर ले लिया है. ट्रंप ने कहा है कि जब तक कनाडा अमेरिका में बने गल्फस्ट्रीम प्लेन्स को मंजूरी नहीं देता, तब तक अमेरिका बॉम्बार्डियर जेट और अन्य कनाडाई विमान अपना सर्टिफिकेशन खो देंगे. यानी कनाडा के प्लेन अमेरिका में नहीं उड़ेंगे. इतना ही नहीं अमेरिका को बेचे जाने वाले कनाडाई प्लेन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी धमकी दी गई है.
Live World News Updates: अमेरिका ने तेल कंपनियों को वेनेजुएला में काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वेनेज़ुएला में काम करने के लिए तेल कंपनियों की क्षमता का विस्तार करते हुए एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है. यह वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के तख्तापलट और अमेरिकी समर्थन वाली नई सरकार के आने के बाद प्रतिबंधों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा गुरुवार को जारी किए गए लाइसेंस में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं जो वेनेजुएला के कच्चे तेल की आवाजाही में तेजी ला सकती हैं. इसमें वेनेजुएला के उन तेल का निर्यात, बिक्री, भंडारण और शोधन (रिफाइन करना) शामिल है, जब तक वे किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं.
Live World News Updates: उम्मीद है ईरान को सैन्य कार्रवाई की जरूरत न पड़े- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से बचने की उम्मीद है और उन्होंने संभावित परमाणु समझौते पर तेहरान के साथ आगे बातचीत करने की योजना बनाई है. ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, "मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना को तैनात किया था, और अब हमारा एक ग्रूप (सेना का) ईरान नाम के स्थान पर जा रहा है, और उम्मीद है कि हमें इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा."
यह पूछे जाने पर कि क्या वह ईरान के साथ बातचीत करेंगे, ट्रंप ने कहा, "मैंने बातचीत की है और मैं इस पर योजना बना रहा हूं. हां, हमारे पास इस समय ईरान के लिए बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली जंगी जहाज हैं, और यह बहुत अच्छा होगा अगर हमें उनका उपयोग न करना पड़े."
Live World News Updates: ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में बेचे जाने वाले विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ अपने तनाव को और बढ़ा दिया है. ट्रंप ने कहा है कि जब तक कनाडा अमेरिका में बने गल्फस्ट्रीम प्लेन्स को मंजूरी नहीं देता, तब तक अमेरिका बॉम्बार्डियर जेट और अन्य कनाडाई विमान अपना सर्टिफिकेशन खो देंगे. यानी कनाडा के प्लेन अमेरिका में नहीं उड़ेंगे. इतना ही नहीं अमेरिका को बेचे जाने वाले कनाडाई प्लेन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी धमकी दी गई है.
अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखते हुए, ट्रंप ने आरोप लगाया कि "कनाडा ने अमेरिकी गल्फस्ट्रीम 500, 600, 700 और 800 विमानों और जेटों को प्रमाणन देने से गलत तरीके से, अवैध रूप से और लगातार इनकार कर दिया है". ट्रंप ने लिखा, "हम उनके बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस और कनाडा में बने सभी विमानों को तब तक अप्रमाणित कर रहे हैं, जब तक कि गल्फस्ट्रीम, एक महान अमेरिकी कंपनी, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती, जैसा कि कई साल पहले होना चाहिए था." साथ ही उन्होंने अमेरिका को बेचे गए कनाडाई विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी धमकी दी.
Live World News Updates: ट्रंप ने कहा, चीन से डील करना ब्रिटेन के लिए 'बहुत खतरनाक' है
ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर के बीजिंग का दौरा करके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि चीन के साथ डील करना करीबी सहयोगी ब्रिटेन के लिए "बहुत खतरनाक" है. ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर पर पहुंचे थे. यहां रिपोर्टरों ने जब उनसे ब्रिटेन के चीन के साथ "बिजनेस करने" पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, "ऐसा करना उनके लिए बहुत खतरनाक है."