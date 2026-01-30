ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक सकते... लिंक्डइन के को-फाउंडर ने टेक लीडर्स को चेताया

मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद, लिंक्डइन केको-फाउंडर रीड हॉफमैन ने गुरुवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ और अधिक टेक लीडर्स को खुलकर बोलना चाहिए. हॉफमैन सिलिकॉन वैली की उन कई हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा चलाए जा रहे आव्रजन अभियान की आलोचना की है.

रेनी गुड और एलेक्स प्रीटी की हत्याओं ने अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बना दिया है. इसके चलते व्हाइट हाउस अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष कर रहा है.

हॉफमैन की चेतावनी

हॉफमैन ने सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड में एक लेख में लिखा कि "सिलिकॉन वैली के टेक लीडर्स ने (ट्रंप) प्रशासन की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है.हम ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक सकते. हम पीछे नहीं हट सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि संकट अपने आप खत्म हो जाएगा."

गूगल के चीफ साइंटिस्ट भी नाराज

डेमोक्रेटिक पार्टी के दानदाता अरबपति हॉफमैन मिनेसोटा शहर में ट्रंप के आव्रजन अभियान की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं. गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन ने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रीटी की हत्या का फुटेज "बेहद शर्मनाक" था, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला और पॉल ग्राहम ने भी गोलीबारी की निंदा की है.

क्या है ट्रंप का आव्रजन अभियान

ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर के देशों में बढ़ते असंतोष के बीच अमेरिका भी बढ़ता गुस्सा उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यूरोप से लेकर नाटो और अरब से लेकर एशिया के देश अमेरिका की नीतियों को अपने देश के लिए खतरनाक मानने लगे हैं. रही सही कसर ट्रंप के आव्रजन अभियान ने पूरी कर दी है. आपको बता दें कि ट्रंप का आव्रजन अभियान एक सख्त आव्रजन नीति है, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान के तहत, संघीय एजेंटों ने मिनियापोलिस में छापे मारे और कई लोगों को हिरासत में लिया है. रेनी गुड और एलेक्स प्रीटी की इसी के तहत हत्या भी हो चुकी है.

