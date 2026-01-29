निपाह वायरस के जरिए भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश? जानिए कहां से आया और कितना खतरनाक

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 पुष्ट मामले हैं. इसके बाद से चीन से लेकर एशिया के कई देशों में हवाई अड्डों पर एहतियाती स्क्रीनिंग उपाय किए जा रहे हैं. यह जरूरी भी है, क्योंकि यह वायरस जानलेवा हो सकता है. यह आमतौर पर मानव शरीर में पांच से चौदह दिनों तक रहता है, और इसके लक्षण तीन से चार दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं. मगर, इसे साजिश इसलिए मानना होगा कि दुनिया भर में इस खबर को ऐसे लिखा जा रहा है जैसे भारत से निपाह वायरस दुनिया में फैलने का डर है.

कहां से आया निपाह वायरस

क्या आप जानते हैं कि निपाह वायरस को दुनिया के सबसे घातक वायरल संक्रमणों में से एक के रूप में कब और कैसे पहचान मिली? ये आज का नहीं बल्कि इसका पता 1990 के दशक में पता चला था. हाल के दशकों की ये सबसे महत्वपूर्ण जूनोटिक रोग खोजों में से एक है. इससे यह समझने में मदद मिली कि वायरस वन्यजीवों से पशुधन और फिर मनुष्यों में कैसे फैल सकते हैं. सबसे पहले 1998-99 में इसे मलेशिया में पहचाना गया. निपाह वायरस का प्रकोप सुअर पालकों और बूचड़खानों के कर्मचारियों के बीच शुरू हुआ और इसने एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग संक्रमित हुए और आगे के प्रसार को रोकने के लिए लाखों सुअरों को मारना पड़ा.

निपाह वायरस का नाम मलेशियाई प्रायद्वीप के सुंगई निपाह गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार अलग किया गया था. यह वायरस पैरामाइक्सोविरिडे परिवार और हेनिपावायरस जीनस से संबंधित है, जिसमें हेंड्रा वायरस भी शामिल है. शुरुआती संक्रमणों को जापानी एन्सेफलाइटिस समझ लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही एक नए रोगजनक की खोज की, जो मनुष्यों और जानवरों में गंभीर एन्सेफलाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है.

इस शुरुआती प्रकोप ने वैज्ञानिकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के जूनोटिक खतरों को देखने के नजरिए को मौलिक रूप से बदल दिया. इसने वन्यजीवों और पालतू जानवरों के बीच घनिष्ठ संपर्क से उत्पन्न खतरों को उजागर किया और पशु-मानव संपर्क पर निगरानी के महत्व पर जोर दिया.

मलेशिया में चमगादड़ों से सूअरों तक पहुंचा

निपाह वायरस की उत्पत्ति संभवतः फल खाने वाले चमगादड़ों (टेरोपस एसपीपी.) से हुई, जो इस वायरस के ज्ञात भंडार हैं. ये चमगादड़ लार, मूत्र और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से वायरस फैला सकते हैं. मलेशिया में, पर्यावरणीय परिवर्तनों और वनों की कटाई के कारण फल खाने वाले चमगादड़ मानव बस्तियों और कृषि क्षेत्रों के करीब आ गए. जब ​​चमगादड़ सूअर फार्मों के पास भोजन की तलाश में निकले, तो वायरस के कणों ने सूअरों के भोजन या पानी को दूषित कर दिया, जिससे यह घरेलू सूअरों में फैल गया.

सूअरों की आबादी में पहुंचने के बाद, निपाह वायरस प्रत्यक्ष संपर्क, श्वसन स्राव और दूषित पदार्थों के माध्यम से तेजी से फैल गया. सूअरों में अक्सर हल्के या अस्पष्ट श्वसन लक्षण दिखाई देते थे, जिससे शुरुआती पहचान मुश्किल हो जाती थी.

मानव निपाह वायरस संक्रमण और पहली पहचान

पहला मानव संक्रमण सुअर फार्म के श्रमिकों और पशु चिकित्सकों में पाया गया. सितंबर 1998 में सामने आए शुरुआती मामलों में बुखार, सिरदर्द और न्यूरोलॉजिकल संबंधी लक्षण दिखाई दिए, जिन्हें शुरू में जापानी एन्सेफलाइटिस समझा गया, जो इस क्षेत्र में एक ज्ञात वायरल बीमारी है. हालांकि, नियंत्रण प्रयासों के बावजूद, प्रकोप और बढ़ गया, जिससे गहन जांच की आवश्यकता पड़ी.

मार्च 1999 तक, मलाया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रोगियों के मस्तिष्क-रीढ़ की हड्डी के द्रव के नमूनों से एक पहले से अज्ञात वायरस को सफलतापूर्वक अलग कर लिया. जेनेटिक और स्ट्रकचरल विश्लेषणों से इसकी पहचान पैरामाइक्सोवायरस के रूप में हुई, जो हेंड्रा से निकटता से संबंधित है, लेकिन इतना अलग है कि इसे एक नए वायरस, निपाह वायरस के रूप में नामित किया गया, जिसका नाम उस गांव के नाम पर रखा गया, जहां इसे पहली बार पहचाना गया था.

निपाह वायरस के पहले प्रकोप से मानव और पशु पर पड़ने वाला प्रभाव

मानव मामले और मौत

1998 से 1999 तक, क्लिनिकल ​​निगरानी के तहत मलेशिया में निपाह वायरस संक्रमण के लगभग 283 लक्षण वाले मानव मामले दर्ज किए गए, जिनमें 109 मौतें हुईं. दर्ज मामलों में मृत्यु दर लगभग 39% थी. प्रभावित लोगों में से कई सुअर पालन या प्रोसेस्ड सुअरों से जुड़े थे. मलेशिया से आयातित सुअरों के संपर्क में आए बूचड़खानों के कर्मचारियों में भी इसी तरह का प्रकोप हुआ, जिससे अतिरिक्त बीमारी और कम से कम एक मौत हुई.

सूअरों को मारने से हुआ आर्थिक नुकसान

महामारी को नियंत्रित करने के लिए, मलेशियाई अधिकारियों ने प्रभावित फार्मों पर 10 लाख से अधिक सूअरों को मार दिया. इसका उद्देश्य संक्रमण चक्र को तोड़ना और मनुष्यों में इसके प्रसार को रोकना था. इसका सूअर उद्योग पर आर्थिक रूप से भारी प्रभाव पड़ा, लेकिन जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसे आवश्यक माना गया.

निपाह वायरस की पहचान: वैज्ञानिक खोजें और प्रारंभिक समझ

निपाह वायरस की पहचान ने व्यापक वैज्ञानिक रिसर्च को गति दी. विश्लेषणों ने पुष्टि की कि यह वायरस एक नए हेनिपावायरस जीनस का सदस्य है, जो अन्य पैरामाइक्सोवायरस से भिन्न है. बाद के अध्ययनों से पता चला कि सूअर निपाह वायरस के कई उपभेदों को ले जा सकते हैं, और इसके प्रसार को सीमित करने के लिए पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण था.

क्षेत्रीय अध्ययनों ने यह भी पुष्टि की कि फल खाने वाले चमगादड़ इसके प्राकृतिक भंडार थे, और इस क्षेत्र में चमगादड़ों की आबादी में वायरस के व्यापक प्रमाण मिले. इस समझ ने यह समझाने में मदद की कि पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण जब चमगादड़ पालतू पशुओं और मनुष्यों के निकट संपर्क में आते हैं, तो मनुष्यों में बार-बार प्रकोप हो सकता है.

वैश्विक सबक और दीर्घकालिक महत्व

मलेशिया में फैले इस प्रकोप ने पशुजन्य रोगों पर वैश्विक दृष्टिकोण को नया आकार दिया. इसने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों को रेखांकित किया: