प्रदूषण में लाहौर ने दिल्ली को पीछे छोड़ा, पिछले 3 दिनों से दुनिया का सबसे दमघोंटू शहर! AQI जान लीजिए

World's Most Polluted City Ranking: स्विट्जरलैंड के ग्रूप IQAir की लाइव रैंकिंग के अनुसार खबर लिखे जाने के समय दुनिया में सबसे खराब हवा वाले शहरों की लिस्ट में लाहौर 379 AQI (IQAir के अनुसार औसत) के साथ टॉप पर है.

  • पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर पिछले तीन दिनों से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है
  • स्थानीय डेटा के अनुसार लाहौर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 412 तक पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर को दर्शाता है
  • स्विट्जरलैंड के IQAir के अनुसार लाहौर AQI 379 के साथ सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर है
अर्थव्यवस्था से लेकर क्रिकेट जैसे फिल्ड में तो पाकिस्तान भारत को टक्कर नहीं दे पाता है, लेकिन वायु प्रदूषण एक ऐसा मोर्चा है जहां वह भारत को पीछे छोड़कर एक नंबर पर आ गया है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर पिछले तीन दिनों से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है. शहर में धुंध छा गया है, हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है और कुल मिलाकर औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 412 तक पहुंच गया है.

वैसे स्विट्जरलैंड के ग्रूप IQAir की लाइव रैंकिंग के अनुसार खबर लिखे जाने के समय दुनिया में सबसे खराब हवा वाले शहरों की लिस्ट में लाहौर 379 AQI (IQAir के अनुसार औसत) के साथ टॉप पर है. दूसरे नंबर पर 327 AQI के साथ नई दिल्ली का नाम आता है. तीसरे नंबर पर उजबेकिस्तान के ताशकंद का नंबर है जबकि चौथे नंबर पर कोलकाता का नाम है.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार डेटा से पता चला कि लाहौर का लोअर मॉल सबसे अधिक प्रभावित इलाका था, जहां AQI 680 था. इसके बाद इकबाल टाउन (577), सैयद मरातिब अली रोड (543), शादमान (507), पंजाब यूनिवर्सिटी क्षेत्र (506), और शालीमार (495) थे. पाकिस्तान के पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने लाहौर के लोगों से विशेष रूप से सुबह और शाम के समय बिना एकदम जरूरी काम के बाहर न निकलने को कहा है. अगर बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क पहनने का आग्रह किया है. लाहौर और दिल्ली की हवा में PM2.5 का कंसंट्रेशन वैश्विक सुरक्षा सीमा से कई गुना अधिक है, जिससे विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा श्वसन और हृदय संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है.

लाहौर में अधिकारियों ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त, बहुआयामी रणनीति अपनाने की घोषणा की है. पराली जलाने के साथ- साथ ठोस कचरा, टायर, प्लास्टिक और रबर जलाने पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है. इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब की मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि नौ विभाग स्मॉग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं.

AQI, Pollution, Air Pollution
