₹87000 की एक कप कॉफी! दुबई में बेची जा रही सबसे महंगी कॉफी में ऐसा क्या खास है

आप एक कप कॉफी के लिए अधिक से अधिक कितना रुपया खर्च करेंगे? शौक और जेब देखकर शायद एक हजार रुपए. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि दुबई में एक ऐसा भी कैफे है जहां 87 हजार रुपए की एक कप कॉफी मिल रही है. दरअसल आज के वक्त में कॉफी हमारी सुबह की आदत से कहीं अधिक विकसित हो गई है. आज, यह शौक, इसके पीछे की साइंस और विलासिता के चौराहे पर खड़ी है. इसका शौक रखने वाले लोग कॉफी के खास बीन्स को खोजने के लिए दूर देश तक चले जाते हैं. अब, दुबई उस यात्रा को बिल्कुल नए स्तर पर ले गया है. जूलिथ नाम के एक बुटीक कैफे में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी परोसी जा रही है. यहां एक कप कॉफी कीमत AED 3,600 (लगभग 87,000 रुपये) है.

इसके लिए खास तरह की कॉफी का इस्तेमाल किया जा रहा है. निडो 7 गीशा नाम की कॉफी बीन्स पनामा में बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है. वैश्विक स्तर पर कॉफी जज इसका लोहा मानते हैं. और ऐसा नहीं है कि दुबई के इस कैफे में इस कॉफी की इतनी उंची कीमत इसलिए हैं कि इसे किसी आकर्षक सोने के कप दिया जाता है या सोने का पानी मिलाया जाता है. यह कीमत इस कॉफी की शुद्धता में है, इससे जुड़ी कहानी में है. यह कॉफी उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिनके लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है. यह कॉफी उन लोगों के लिए है जो जीवन में एक बार उस स्वाद को चखना चाहते हैं और उसका अनुभव अपने पास संजोए रखना चाहते हैं.

यह कॉफी बीन्स खास क्यों है?

निडो 7 गीशा दुर्लभ कॉफी है. जिस बागान में वे उगाए जाते हैं वह पनामा के बारू ज्वालामुखी के पास स्थित है. इन बीन्स की केवल लगभग 20 किलोग्राम मात्रा ही मौजूद थी और पनामा में हुई निलामी में जूलिथ ने पूरी लॉट लगभग AED 2.2 मिलियन (लगभग 5.3 करोड़ रुपये) में खरीदी. इसका स्वाद चखने वाले लोगों को इस कॉफी में चमेली, खट्टे फल, शहद और स्टोन फ्रूट का स्वाद भी आता है. कहा जाता है कि यह एक ऐसा कप है जिसका स्वाद धीरे-धीरे लिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और इसे गटका गए.