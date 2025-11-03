विज्ञापन
विशेष लिंक

डांस कराओ या ताइक्वांडो लड़ाओ… लगभग इंसान ही है यह रोबोट, जानिए AI पावर से लैस H2 खास क्यों

AI रोबोट बनाने वाली फेमस कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स (Unitree Robotics) ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, H2 को लॉन्च किया है.

Read Time: 2 mins
Share
डांस कराओ या ताइक्वांडो लड़ाओ… लगभग इंसान ही है यह रोबोट, जानिए AI पावर से लैस H2 खास क्यों
  • यूनिट्री रोबोटिक्स ने H2 नामक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया जो ताइक्वान्डो और कई डांस फॉर्म भी कर सकता है
  • H2 रोबोट की लंबाई 1.82 मीटर और वजन लगभग 70 किलोग्राम है, इसमें 31 डिग्री की स्वतंत्रता है
  • रोबोट के शरीर में एल्यूमीनियम, टाइटेनियम मिश्र धातु और उच्च शक्ति इंजीनियरिंग प्लास्टिक का उपयोग किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दुनिया पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई है. अब इंसानों का काम मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के हाथों होने लगे हैं. अब इन दोनों के मिलने से ऐसे एडवांस रोबोट तैयार हो रहे हैं जो हर लिहाज से और अधिक इंसानों की तरह दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं. एक ऐसा ही रोबोट मार्केट में आया है जो ताइक्वान्डो से लेकर घूमर डांस तक, सब करता दिख रहा है. दरअसल AI रोबोट बनाने वाली फेमस कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स (Unitree Robotics) ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, H2 को लॉन्च किया है, जो इंसानों की कद-काठी का ऐसा रोबोट है जो इंसानों की तरह दोड़ता, भागता और डांस कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल एक परिष्कृत बाहरी डिजाइन के साथ औद्योगिक ग्रेड की इंजीनियरिंग को जोड़ता है. 

क्यों खास है यह रोबोट

इस रोबोट की लंबाई 1.82 मीटर है और यह लगभग 70 किलोग्राम वजन का है. H2 में 31 डिग्री की स्वतंत्रता है: हर पैर में छह, हर हाथ में सात, और कमर पर तीन. इसका हर अंग आंतरिक रोटर पीएमएसएम (स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स) द्वारा संचालित होता है, जो बांह के जोड़ों में 120 न्यूटन-मीटर और पैरों में 360 न्यूटन-मीटर तक टॉर्क उत्पन्न करता है. मतलब इसमें खतरनाक ताकत है. इसमें ताकत-से-वजन अनुपात को अनुकूलित करने के लिए इसकी बॉडी को विमान बनाने वाले एल्यूमीनियम, टाइटेनियम मिश्र धातु और उच्च शक्ति इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बनाया गया है.

इस रोबोट की कीमत 29,900 डॉलर है यानी भारतीय करेंसी में लगभग 26.6 लाख रुपए.

इसमें 15 एम्पीयर-घंटे की क्षमता वाली लिथियम बैटरी है, जिससे यह लगातार तीन घंटे तक काम कर सकता है. इस लॉन्च को यूनिट्री रोकोटिक्स की डिजाइन लैंग्वेज में बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है. H2 के सिर को अधिक मानवीय दिखने के लिए नया आकार दिया गया है. कंपनी के अनुसार, इस रीडिजाइन का लक्ष्य इस रोबोट के रूप और काम को संतुलित करना है, जिससे ह्यूमनॉइड रोबोट को पहुंच योग्य और कुशल दोनों के रूप में स्थापित किया जा सके.

यह भी पढ़ें: चर्च में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का वो केस जिसे सुलझाने में लग गए 63 साल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Artificial Intelligence, Robot, AI Robot
Get App for Better Experience
Install Now