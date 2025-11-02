चर्च में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का वो केस जिसे सुलझाने में लग गए 63 साल

9 साल की बच्ची के साथ चर्च के अंदर रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है. इस दिल दहलाने वाले केस में 63 साल बाद सबसे बड़ा खुलासा होता है जब न्याय देखने को उस बच्ची के मां-बाप भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचे हैं. इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले दोषी का आखिरकार पता लग चुका है लेकिन वो खुद 23 साल पहले मर चुका है. यह मामला अमेरिका का है, जहां साल 1963 में पेन्सिलवेनिया के एक चर्च में 9 वर्षीय लड़की के साथ ऐसा हुआ था.

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बक्स काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (DA) के ऑफिस ने जानकारी दी है कि 22 अक्टूबर, 1962 को 9 साल की बच्ची लाइब्रेरी जा रही थीं, तभी ब्रिस्टल के सेंट मार्क रोमन कैथोलिक चर्च में उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका गला घोंट दिया गया. बक्स काउंटी DA जेनिफर शॉर्न ने कहा है, "हमारा मानना ​​है कि यह अमेरिका में एक मात्र ऐसा केस है जहां एक चर्च में एक छोटी लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई."

बलात्कारी हत्यारे का पता चला...

रिपोर्ट के अनुसार ग्रैंड जूरी ने जांच में उस मासूम बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे की पहचान विलियम श्रेडर के रूप में की है. DA ऑफिस ने कहा कि 1962 में, एक गवाह ने चर्च के पास रहने वाले श्रेडर को हत्या के समय चर्च के बाहर देखने की सूचना दी थी और पुलिस ने शुरू में उससे पूछताछ की थी. अधिकारियों ने कहा कि उस समय श्रेडर पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हो गया था और बाद में पुलिस ने पाया था कि घटना के समय वो जहां होने का दावा कर रहा था, वो भी झूठा निकला था. DA शॉर्न ने कहा, जब श्रेडर को एहसास हुआ कि वह मामले में एक संदिग्ध है, तो उसने पेंसिल्वेनिया छोड़ दिया और वह दक्षिण में चला गया.

अधिकारियों ने कहा कि जांच की शुरुआत में श्रेडर से उसके प्राइवेट पार्ट के बाल लिए गए थे जिसका 1990 के दशक में परीक्षण किया गया था. उस बाल में और बच्ची के हाथ में पाए गए बालों के बीच "महत्वपूर्ण समानताएं" दिखाई दीं. अधिकारियों ने कहा, दशकों तक चली जांच के दौरान 141 प्राइवेट पार्ट के बालों के सैंपल का परीक्षण किया गया और श्रेडर के अलावा सभी के बाल वैसे नहीं पाए गए.

मामले में एक बड़ी सफलता पिछले साल मिली जब पुलिस ने श्रेडर के सौतेले बेटे का इंटरव्यू लिया. सौतेले बेटे ने पुलिस को बताया कि श्रेडर ने दो अलग-अलग मौकों पर उसके सामने कबूल किया कि उसने पेंसिल्वेनिया चर्च में एक छोटी लड़की की हत्या कर दी थी. DA ऑफिस ने कहा, श्रेडर ने कथित तौर पर अपने सौतेले बेटे को बताया कि उसने कैरोल ऐन को फुसलाया, उसके साथ बलात्कार किया और "उसे बात करने से रोकने के लिए उसकी हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: