विज्ञापन
विशेष लिंक

लग्जरी हैंडबैग, डायमंड नेकलेस लेने के आरोप में जेल पहुंची किम ही कौन हैं, जिनकी पादरी ने की थी जासूसी

किम केओन ही पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बहुत महंगे गिफ्ट लेने का आरोप सिद्ध हुआ है. उन्हें डायमंड का एक नेकलेस भी वापस करना होगा और 12.85 वोन भी चुकाने होंगे. उनके पति और अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति को भी इसी महीने पांच साल की सजा सुनाई गई है.

Read Time: 5 mins
Share
लग्जरी हैंडबैग, डायमंड नेकलेस लेने के आरोप में जेल पहुंची किम ही कौन हैं, जिनकी पादरी ने की थी जासूसी
AFP
  • यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया के किसी पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रथम महिला को जेल भेजा गया है.
  • किम के पति और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को पर कई आरोप सिद्ध हुए हैं और उन्हें पांच साल की सजा दी गई है.
  • वहीं किम केओन ही पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बहुत महंगे गिफ्ट लेने का आरोप सिद्ध हुआ है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को भ्रष्टाचार के आरोप में 20 महीने (1 वर्ष 8 महीने) की सजा सुनाई है. उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के केंद्र में दो शनेल हैंडबैग, एक बीएमडब्ल्यू डीलरशिप और एक विवादास्पद चर्च था. अब उन पर महंगे गिफ्ट्स लेने का आरोप सिद्ध हुआ है. किम कियोन ही के पति और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को इसी महीने की 16 तारीख को सत्ता के दुरुपयोग, दस्तावेजों में हेराफेरी और न्याय में बाधा डालने का दोषी पाया गया था. उन्होंने 2024 में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने का प्रयास किया था पर असफल रहे थे. अभियोजन पक्ष ने यून के लिए सजा-ए-मौत मांगी थी पर उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई. बता दें कि दक्षिण कोरिया में 1997 के बाद से किसी को फांसी नहीं दी गई है.

वहीं दक्षिण कोरिया के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की 52 वर्षीय पत्नी किम केओन ही को कोर्ट ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुफ्त जनमत सर्वे के एक मामले में बरी कर दिया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

आरोप और सजा

दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति दंपति को एक ही समय में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने पाया कि किम केओन ही ने दक्षिण कोरिया की विवादित यूनिफिकेशन चर्च से महंगे गिफ्ट- जैसे कि महंगे हैंडबैग और डायमंड नेकलेस लिए है और उसके बदले उन गिफ्ट देने वालों को राजनीतिक और व्यापारिक लाभ दिया गया. कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए 20 महीने जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे 12.85 मिलियन वॉन (करीब 9 लाख रुपये) की रकम लेने और डायमंड नेकलेस जब्त करने का भी आदेश दिया. 

ये भी पढ़ें: क्या चीन में तख्तापलट होने वाला था? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टॉप जनरल समेत पूरी मिलिट्री लीडरशिप को हटाया

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व प्रथम महिला होने के नाते किम को लोगों के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारियों का बखूबी असहास होना चाहिए था. मगर 'निजी लाभ पाने के लिए' उन्होंने अपनी स्थिति का 'दुरुपयोग' किया. कोर्ट ने यह भी कहा, पद जितना ऊंचा होता है, व्यक्ति का आचरण उतना ही अधिक सचेत होना चाहिए और उसे सावधान रहना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि "पद जितना ऊंचा होता है, व्यक्ति को ऐसे आचरण से उतना ही अधिक सचेत रूप से सावधान रहना चाहिए. अभियुक्त अनुचित लाभ को नहीं हासिल करने में विफल रहीं और अपनी आत्मसंतुष्टि में तल्लीन थीं."

कोर्ट के फैसले के बाद किम ने एक बयान में कहा, "मैं अदालत की चेतावनी को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं और इसे हल्के में नहीं लूंगी. मैंने जो भी चिंताएं पैदा की हैं, उसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूं." हालांकि किम ने पहले उन पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम किसने दिया- एक शब्द जिसने इतिहास बदल दिया

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

क्या है पादरी के जासूसी का मामला?

2023 के अंत में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें किम ही को एक व्यक्ति से लग्जरी हैंडबैग हासिल करते हुए देखा गया. बताया गया कि यह वीडियो सितंबर 2022 का है. यह भी खबरों में आया कि वीडियो एक जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था जिसे एक पादरी ने अपनी घड़ी में लगा रखा था. इस वीडियो के सामने आने से किम और उनके पति राष्ट्रपति यून पर लोगों की नजरें और तेज हो गईं. बताया गया कि उस बैग की कीमत करीब तीन मिलियन वॉन (करीब दो लाख रुपये) थी.

उसी वीडियो में पादरी से किम केओन ही पूछती हैं कि, "आप मेरे लिए ऐसी चीजें क्यों लाते रहते हैं?"

दक्षिण कोरियाई कानून के मुताबिक सार्वजनिक अधिकारियों और उनके लाइफपार्टनर्स के लिए एक बार में 1 मिलियन वॉन से अधिक मूल्य के उपहार हासिल करना या एक वित्तीय वर्ष के भीतर कुल 3 मिलियन वॉन से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त करना अवैध है.

हालांकि उस वीडियो में स्पष्ट रूप से किम ही को वो लग्जरी बैग लेते हुए नहीं दिखाया गया था लेकिन कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के दफ्तर ने बैग पाने की पुष्टि की थी और बताया था कि "इसे सरकार की संपत्ति के रूप में संग्रहित किया जा चुका है."

कोर्ट में किम ने सभी आरोपों से इनकार किया था. हालांकि उन्होंने लग्जरी हैंडबैग मिलने की बात स्वीकार की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे बाद में बिना इस्तेमाल किए लौटा दिया गया था.

ये भी पढ़ें: किम जोंग को सताने लगा हत्या का डर? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपने टॉप 3 बॉडीगार्ड बदल दिए

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

किम केओन ही कौन हैं?

किम केओन ही दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की पत्नी हैं और 2022 से 2025 तक देश की फर्स्ट लेडी रहीं.  दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला बनने से पहले ही किम केओन ही एक बिजनेस वूमन भी हैं. उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की है और कला में उनकी रुचि है.

हालांकि पढ़ाई के दौरान उन पर बार-बार साहित्यिक चोरी के आरोप लगे और सुक्म्युंग यूनिवर्सिटी ने 2025 में उनकी डिग्री रद्द कर दी थी. तब रिसर्च पैनल ने उनकी थीसिस में गड़बड़ी पाई थी. इन आरोपों पर किम ही ने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की.

2009 में किम ही ने कला प्रदर्शनी कंपनी कोवाना कंटेंट्स शुरू की जिसकी वो आज भी सीईओ और चेयरपर्सन हैं. अब तक उनका नाम कई विवादों में रहा है- जिसमें शैक्षणिक विवाद, संपत्ति और फंड से जुड़े आरोप और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kim Keon Hee, Businesswoman And Former First Lady Of South Korea, South Korea, Kim Keon Hee Prison, South Korea Ex-President Yoon Suk Yeol
Get App for Better Experience
Install Now