कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? जो अब बनीं वेनेजुएला की अं​तरिम राष्ट्रपति

वेनेज़ुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है. डेल्सी रोड्रिग्ज मादुरो सरकार की सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक रही हैं और अब तक उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री और तेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुकी हैं.

  • वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है.
  • रोड्रिग्ज 2018 में उपराष्ट्रपति बनीं और वर्तमान में वित्त एवं तेल मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं.
  • 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज कराकास में जन्मी हैं और उन्होंने कानून की पढ़ाई की है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ अब देश की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं. यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया. रोड्रिग्ज ने शनिवार को कहा कि मादुरो ही देश के 'एकमात्र राष्ट्रपति' हैं और अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया. इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रोड्रिग्ज़ को 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' के रूप में शपथ दिलाई गई है और वह अमेरिका से सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

राज्य टीवी पर रोड्रिग्ज़ को कराकास में बोलते हुए दिखाया गया, जबकि इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि वे रूस में हैं. मादुरो उन्हें उनकी सरकार की कड़ी रक्षा करने के कारण अक्सर 'टाइगर' कहकर संबोधित करते रहे हैं. रोड्रिग्ज़ अपने भाई जोर्हे रोड्रिग्ज़ के साथ मिलकर काम करती हैं, जो देश की नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं.

जानें- डेल्सी रोड्रिग्ज के बारे में 

56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज़ का जन्म 18 मई 1969 को कराकास में हुआ. वह वामपंथी नेता जोर्हे एंतोनियो रोड्रिग्ज़ की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में लीगा सोशलिस्टा पार्टी बनाई थी. डेल्सी ने यूनिवर्सिदाद सेंट्रल दे वेनेज़ुएला से कानून की पढ़ाई की और पिछले एक दशक में तेजी से राजनीतिक नेतृत्व में उभरीं. 2013–2014 में उन्होंने सूचना और संचार मंत्री के रूप में काम किया और 2014–2017 में विदेश मंत्री रहीं. इसी दौरान उन्होंने अर्जेंटीना में मेर्कोसुर की बैठक में प्रवेश करने की कोशिश से सुर्खियां बटोरीं, जब वेनेज़ुएला को समूह से निलंबित कर दिया गया था.

2018 में बनीं उपराष्ट्रपति

2017 में उन्हें संविधान सभा का प्रमुख बनाया गया, जिसने मादुरो की शक्तियों को और बढ़ाया. जून 2018 में मादुरो ने उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया और अगस्त 2024 में उन्हें तेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी. रोड्रिग्ज अब वित्त और तेल, दोनों प्रमुख मंत्रालयों के साथ देश की अर्थव्यवस्था संभालने में अहम भूमिका निभा रही हैं और बढ़ती अमेरिकी पाबंदियों के बीच नीतियां लागू कर रही हैं.

राजनीतिक संकट में फंसा वेनेजुएला

शनिवार को प्रसारित एक ऑडियो संदेश में उन्होंने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी के 'सबूत-ए-हयात' (proof of life) की मांग की. डिजाइनर फैशन की शौकीन रोड्रिग्ज़ अब वेनेज़ुएला के राजनीतिक संकट के केंद्र में हैं और देश की सत्ता संभालते हुए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही हैं.

