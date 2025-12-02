अमर सुब्रमण्यम के हाथ में Apple फोन में AI सुधारने की जिम्मेदारी, जानें भारतीय मूल के रिसर्चर की कहानी

Apple में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डिपार्टमेंट की बागड़ोर एक भारतीय मूल के अनुभवी रिसर्चर के हाथ में होगी. एप्पल ने सोमवार, 1 दिसंबर अमर सुब्रमण्यम को अपने AI डिपार्टमेंट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया. अमर जॉन गियानंद्रिया का स्थान लेंगे. अपने फोन क्वालिटी के लिए फेमस एप्पल की एक बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि वह AI की दौड़ में पिछड़ गया है. वह सैमसंग जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अपने प्रोडक्ट में AI फीचर जोड़ने में धीमा रहा है. अब Apple की भी ख्वाहिश है कि वह भी एडवांस AI फीचर के साथ अपने तमाम गैजेट को लैस करे और AI रेस में आगे निकले. यह करने की जिम्मेदारी अब अमर सुब्रमण्यम के हाथों में होगी.

अब अमर सुब्रमण्यम एप्पल फाउंडेशन मॉडल, ML रिसर्च सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे और कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख क्रेग फेडेरिघी को रिपोर्ट करेंगे.

अनुभव का खजाना हैं अमर सुब्रमण्यम

अमर सुब्रमण्यम माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल में शामिल हो रहे हैं. अमर सुब्रमण्यम ने माइक्रोसॉफ्ट में हाल ही में AI के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है. इससे पहले सुब्रमण्यम ने Google में 16 साल बिताए, जहां वह अन्य भूमिकाओं के अलावा, जेमिनी असिस्टेंट के लिए इंजीनियरिंग के प्रमुख भी थे.

एप्पल का सबसे बड़ा लक्ष्य अभी अपने सर्विस और प्रोडक्ट में एडवांस AI फीचर को जोड़ना है. कंपनी ने सुब्रमण्यम के अनुभव को "एप्पल के चल रहे इनोवेशन और भविष्य के ऐप्पल इंटेलिजेंस सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण" बताया है. एप्पल के मालिक टिम कुक ने AI को "एप्पल की रणनीति के केंद्र में" बताया और कहा कि सुब्रमण्यम अपनी भूमिका में "असाधारण AI विशेषज्ञता" लाएंगे.

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, सुब्रमण्यम ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (1997-2001) से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की. बाद में उन्होंने 2005 और 2009 के बीच वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की.

