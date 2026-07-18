अमेरिका से हुआ समझौता हमने सस्पेंड किया, ईरान के उप विदेश मंत्री का ऐलान

शनिवार को अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए. इसी बीच, ईरान के एक बातचीत करने वाले अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को रोक दिया है. इससे एक और कमजोर कड़ी टूट गई है और युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं.

लगातार सातवीं रात हुए हमले

होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है. यह अहम जलमार्ग पहले दुनिया के कच्चे तेल का पांचवां हिस्सा ले जाता था. बढ़ते हमलों से आम नागरिकों और उन्हें मिलने वाली सेवाओं, जैसे पीने के पानी के लिए डिसेलिनेशन प्लांट (खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट), पर खतरा मंडराने लगा है, जबकि ग्लोबल इकॉनमी भी अलर्ट पर है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार सुबह कहा कि लगातार सातवीं रात हुए हमलों में "निगरानी स्थलों, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन के नीचे बने हथियारों के गोदामों और समुद्री क्षमताओं" को निशाना बनाया गया.

एपी के अनुसार, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि अमेरिका ने लगभग एक महीने पहले हुए समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है और अब ईरान उन्हें लागू नहीं कर रहा है. हमने समझौते की शर्तों को सस्पेंड कर दिया है. मध्यस्थता की कोशिशों के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिली.

कुवैत में बरसे बम

कुवैत के अधिकारियों और कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अनुसार, शनिवार को ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में हुआ, जहां एक वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट और एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया. दोनों ने जगहों के बारे में जानकारी देने से इन्कार कर दिया. हमलों में ऑयल फैसिलिटी पर कई लोग घायल हो गए और डिसेलिनेशन प्लांट में आग लग गई, जिससे कई बिजली उत्पादन यूनिट बंद करनी पड़ीं. रेगिस्तान वाले इस छोटे से देश में दो दिनों में डिसेलिनेशन प्लांट पर यह दूसरा हमला था. यह देश अपने पीने के पानी का 90% हिस्सा डिसेलिनेशन से ही हासिल करता है.

जॉर्डन पर भी हमला

कुवैत फायर फोर्स के अनुसार, ईरान के हमलों से लगी दो अन्य आग बुझाते समय कई फायरफाइटर और एक कर्मचारी घायल हो गए. मिसाइल के खतरों के कारण कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और कुवैत एयरवेज ने कहा कि वह राजधानी से आने-जाने वाली ज्यादातर उड़ानों का समय बदल रहा है. इस बीच, इराक ने कहा कि उसने इरबिल शहर के ऊपर हमलावर ड्रोन मार गिराए. जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा ने कहा कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि सरकारों के अनुसार, बहरीन में दिन भर और सऊदी अरब में सुबह कई बार एयर सायरन बजे.

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